遠傳、健身工廠合作「健康專案」申辦用戶65％使用高資費

2018年05月22日 23:17 工商 林淑惠

搭購手機不再是唯一選擇，遠傳領先業界，攜手全國健身領導品牌「健身工廠」推出全台首創的「健康專案」，自4月2日上市至今，已獲高資費用戶青睞。

遠傳表示，搭配健康專案1399元資費，最高送10個月健身會籍，價值約18,880兀，不僅大幅降低健身族群的健身成本，在一片低價電信資費市場中，成功吸引999元以上月租的高資費族群的青睞，申辦該方案中、高資費用戶的比例高達65%。

跳脫單一電信資費，「健康專案」強調讓顧客「一費雙享」同時擁有上網吃到飽和健身會籍。

過去消費者續約、跳槽或者新辦行動電話門號，幾乎都選擇購買一支新手機，各大電信公司為了留住客戶或者防堵既有用戶跳槽，套裝手機補貼款愈墊愈高。

不過這種狀況近幾年已有重大改變，由於手機的換機期已從過去15個月、延長為20個月以上，搭購手機比例也逐年下降，電信公司為了滿足消費者更多元的選擇，除了增加3C產品、智慧家電、電動車等形形色色的商品，也開始從「有型載具」、擴大到無形服務。

遠傳新推出的「健康專案」，月租費從599元起跳、最高1,399元，除了599元就能享有前一年上網吃到飽不限速外，過去對手機購機補貼款，也改為贈送4個月起跳的免費健身消費、最高10個月。

健身工廠是亞洲第一家獲得SGS服務認證之健身品牌，週週提供逾百堂熱門流行課程，以及協助用戶量身規劃私人教練等優勢。遠傳與健身工廠均著重顧客導向，特別設計全新的申辦流程，不只在健身工廠就可以申辦健康專案，還能立即兌換優惠開始健身。

(工商 )