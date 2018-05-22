美專家：美戰略最大敗筆在不認中是超級大國

美教授布倫納批評美國當局至今仍不正視中國崛起的事實。因此遲遲無法做出正確、合適的軍事和經濟戰略。(圖/Shutterstock)

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中時電子報

美國匹茲堡大學國際事務學教授布倫納(Michael J. Brenner)日前在《全球主義者》(Globalist)網站上發表文章說，他認為美國當今戰略最大的失敗在於無法承認中國是超級大國，因此無法制定出一套適應中國崛起的戰略構想。他批評美國缺乏戰略的外交政策就像是四散的地磚一樣，七零八落，完全沒有應對中國的計劃，當權者的作為都是白費力氣。

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他還說，目前中美貿易的談判只是進一步暴露出美國戰略有多令人絕望，因為那不是戰略，而是美國一廂情願的希望而已。

布倫納認為，這樣的心態對於一個掌握全球事務的大國而言，絕對有很大的問題。但這偏偏是美國自己創造出來的局面。

他批評川普沒有準確的頭腦，也沒有明確的目標，甚至就連如何成功實現戰略的方法都付之闕如，相當令人憂心。

布倫納過去曾在美國外交部和國防部工作，他在文章中針對軍事和經濟兩大領域，犀利剖析美國正在毫無頭緒地應對正在崛起中的大國－中國。

軍事方面，他批評美國針對中國制定的計畫太過單一，沒有觀察到中國在南海和西太平洋的影響力。然而中國卻在爭取盟友和全球夥伴的精心策劃下，有系統的封鎖美國，但是美國卻依然無法對這些策略對出合理的應對，顯示出美國還沒有適應中國是全球大國的事實。

此外，在經濟方面，布倫納指出，美國只希望能按照過去美方的偏好影響世界組織和協議，但是這也暴露出美國的潛在心態其實是「希望中國不要壯大得太快」，好讓全球繼續配合或迎合美國的步調。然而，就目前的國際金融市場而言，各組織和機構都正在努力將中國納入既定的商業模式中，只有美國仍無視於它。

(中時電子報)

文章來源：US: Headless on China

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