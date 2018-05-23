律師說法》走私海洛因被判18年 他為何能翻盤變無罪

2018年05月23日 00:00 中時電子報 吳佩珊 文／天秤座法律網、編輯／

2009年5月，林進龍遭查獲走私3台DVD夾藏16塊海洛因磚，2012年被判18年定讞。林男氣憤逃亡，2012、2016年兩度聲請再審都被駁回，而當年毒品案主嫌林金群因在菲國涉詐，2015年遣送回台後，也替林進龍喊冤。去年林進龍第三度聲請再審成功，合議庭認為，全案警方實施監聽未有他參與，他代領DVD後由兒子拿回家，任意置於戶外，以海洛因磚行情不可能亂放，認定他確不知情。

●法律評析

刑事訴訟救濟程序，基本上分為兩種，通常救濟程序與特別救濟程序，簡單來說，前者是指一審、二審及三審(並非所有罪皆可上訴三審)，後者是指再審與非常上訴。當刑事案件未再上訴、上訴被駁回，或已窮盡訴訟途徑，無法再上訴時，判決即會確定，除非符合再審或非常上訴的要件，否則不能要求法院重新審理。再審與非常上訴的不同點在於，再審原則上是因確定判決的事實認定錯誤而再次審理，而非常上訴原則上是因確定判決法律適用錯誤而再次開啟訴訟程序，且非常上訴僅得由檢察總長提起。以下就再審為詳細介紹：

一、再審的聲請權人：

為受判決人的利益聲請再審：可由管轄法院的檢察官、受判決人、受判決人的法定代理人或配偶向法院聲請。如果受判決人已死亡，他的配偶、直系血親、三親等內的旁系血親、二親等內的姻親或家長、家屬也可向法院聲請。

為受判決人的不利益聲請再審：可由管轄法院的檢察官及自訴人向法院聲請；但自訴人聲請再審，僅能依刑事訴訟法第420條第1項第1、2、4或5款聲請(請參考下列相關條文)。如果自訴人已喪失行為能力或死亡，可由他的法定代理人、直系血親或配偶向法院聲請

二、聲請再審的期間：

原則隨時皆可聲請，即使在刑罰執行完畢後，或已不受執行時，也可以聲請。

例外有一定期間限制，例如不得上訴於第三審法院的案件，其第二審確定之有罪判決，如果就足以影響判決的重要證據漏未審酌，為受判決人的利益，得於二審判決送達後20日內聲請再審。另外，如果是為受判決人之不利益聲請再審，於判決確定後，時間若已經經過追訴權時效(刑法第80條第1項)的2分之1，就不可以聲請再審。

三、聲請再審的效力：

聲請再審，原則上沒有停止刑罰執行的效力。但管轄法院之檢察官於再審之裁定前，可以命停止執行刑罰。

本則新聞中的林進龍，應是以刑事訴訟法第420條第1項第6款「因發現新事實或新證據，單獨或與先前之證據綜合判斷，足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者。」作為聲請再審的事由。再審法院根據林金群到案後指稱林進龍確實不知情的證詞，與林進龍手機在案發前後的通聯紀錄，顯示林進龍於2009年5月18日下午3時許接獲來自菲律賓的電話，通話時間共39秒，與漁船船長陳火盛警詢供稱林金群於同日下午2、3 時許，將裝有DVD機台的紙箱交付並要求轉交給林進龍的時間點相符，證實林進龍是在林金群將DVD紙箱交給漁船船長陳火盛運回台灣當天，才首度接到林金群來電要求代收DVD，且林進龍如果確實知道林金群要他代收的DVD 內藏有海洛因，取回後應會放在屋內隱密處特別保管，而不是把紙箱放在門口路邊，所以認定林進龍應非運毒共犯，改判無罪。

相關條文：

1.可為受判決人的利益聲請再審之事由：

刑事訴訟法第420條：「有罪之判決確定後，有下列情形之一者，為受判決人之利益，得聲請再審：

一、原判決所憑之證物已證明其為偽造或變造者。

二、原判決所憑之證言、鑑定或通譯已證明其為虛偽者。

三、受有罪判決之人，已證明其係被誣告者。

四、原判決所憑之通常法院或特別法院之裁判已經確定裁判變更者。

五、參與原判決或前審判決或判決前所行調查之法官，或參與偵查或起訴之檢察官，或參與調查犯罪之檢察事務官、司法警察官或司法警察，因該案件犯職務上之罪已經證明者，或因該案件違法失職已受懲戒處分，足以影響原判決者。

六、因發現新事實或新證據，單獨或與先前之證據綜合判斷，足認受有罪判決之人應受無罪、免訴、免刑或輕於原判決所認罪名之判決者。

前項第一款至第三款及第五款情形之證明，以經判決確定，或其刑事訴訟不能開始或續行非因證據不足者為限，得聲請再審。

第一項第六款之新事實或新證據，指判決確定前已存在或成立而未及調查斟酌，及判決確定後始存在或成立之事實、證據。」

2.可為受判決人的不利益聲請再審之事由：

刑事訴訟法第422條：「有罪、無罪、免訴或不受理之判決確定後，有左列情形之一者，為受判決人之不利益，得聲請再審：

一、有第四百二十條第一款、第二款、第四款或第五款之情形者。

二、受無罪或輕於相當之刑之判決，而於訴訟上或訴訟外自白，或發見確實之新證據，足認其有應受有罪或重刑判決之犯罪事實者。

三、受免訴或不受理之判決，而於訴訟上或訴訟外自述，或發見確實之新證據，足認其並無免訴或不受理之原因者。」

3.刑法第80條：「追訴權，因下列期間內未起訴而消滅：

一、犯最重本刑為死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑之罪者，三十年。

二、犯最重本刑為三年以上十年未滿有期徒刑之罪者，二十年。

三、犯最重本刑為一年以上三年未滿有期徒刑之罪者，十年。

四、犯最重本刑為一年未滿有期徒刑、拘役或罰金之罪者，五年。

前項期間自犯罪成立之日起算。但犯罪行為有繼續之狀態者，自行為終了之日起算。」

(中時電子報)