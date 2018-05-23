大專青年暑期工讀 花蓮縣府名額搶手

花蓮縣政府107年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫的海報。（花蓮縣政府提供）

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中時電子報
綜合報導

設籍花蓮的大專青年真幸福，暑假可到縣府工讀，學到經驗又增加收入！花蓮縣政府107年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫，即日起開始受理報名，時薪可達140元，還享有勞健保，但是僅有75個名額，因此想參加的同學手腳要快，心動立刻行動！

花蓮縣政府社會處為促進青年學子開拓視野及累積職場經驗，以利未來適性就業，辦理107年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫，提供75個公部門工讀機會，即日起受理報名至5月28日止。

此次計畫適用對象為設籍花蓮縣4個月以上，30歲以下國內各大專院校一年級以上，及研究所一年級、二年級之在學學生（詳細資格請參閱報名簡章）。為提供更多青年學子暑期工讀機會，曾參與花蓮縣106年度青年學生公部門暑期工讀計畫者，將不重複錄用。

工讀期間為107年7月1日至8月31日，每小時薪資計新臺幣140元整，每日正常工作時間8小時，每月工作日最多不超過22日，並依規定投保勞健保及提撥勞工退休金，工讀單位擴及花蓮縣府各一、二級機關（詳細職缺請參考網站下載的職缺一覽表）。

由於名額有限，有意參加的花蓮大專生，可儘速至花蓮縣全球資訊服務網-最新消息http://www.hl.gov.tw下載簡章、報名表及職缺目錄等相關資訊，或電8225377轉390或391林小姐洽詢。

（花蓮縣政府廣告）

(中時電子報)

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