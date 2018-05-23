娶老婆會不會給聘金 男友這句話讓她絕望放生

娶老婆會不會給聘金？男友這句話讓她絕望放生。(本報系資料照)

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中時電子報

結婚習俗中，男方為了感謝女方父母將妻子養大成人，女方都會收到一筆聘金，證明男方自己有上進心，未來能給另一伴最好的生活！一名女網友日前在《爆怨公社》狂酸自己的初戀男友，沒錢又沒擔當，當原PO一提起自己家嫁女兒有「收聘金」的習俗，都還沒說是多少錢時，初戀男友立刻回答「那我可以去娶一個不用聘金的老婆⋯」。

當下原PO聽到這句話，內心全是在靠北「是我沒價值，還是你沒價值」，狠下心提分手，媽媽發現她分手的原因後，安慰原PO「這種人嫁了妳也歹命啦！沒一技之長，沒車沒房沒錢，又不上進，女方家收聘金是在看男生有無上進心，放假都在家打電動，不出去社交活動。」一個女兒養這麼大，怎麼可能嫁給一個連誠意都拿不出來的人！看看那種人去哪裡娶到一個不用聘金的老婆。

依原PO家結婚的習俗，收到聘金都有回送等值的嫁妝，現在則改成回饋給新人們當作買房、創業、急用基金。但這麼一句讓人失望的話，真的非常傷人！「男人沒錢沒肩膀就算了，非得說出來就怕別人不知道」、「想要免費娶一個老婆／別人家的寶貝女兒回家去給你做牛做馬嗎？」但也有人認為聘金是古時候的陋習，沒什麼意義，「我爸一開始就講白不收聘金，因為他不是在賣女兒」、「我就是沒收聘金，但婆家那邊非常非常疼我」。

(中時電子報)

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