影〉翻唱周董歌曲走紅 廈六中合唱新作《魚歌》瘋爆

2018年05月23日 00:02 中時電子報 盧伯華

廈門六中合唱團新作《魚歌》

曾因翻唱周杰倫作品《稻香》而在網上爆紅的廈門六中合唱團，登上大陸央視節目成為熱門議題，被贊為「天籟之聲」。近日該合唱團又有新作，這次是以廈門當地方言閩南語演唱題為《魚歌》的童謠，在網上推出後立即被網友瘋傳，對熟悉閩南語的台灣聽眾感受必然更深。

綜合陸媒報導，因合唱周傑倫歌曲《稻香》、《青花瓷》而走紅的廈門六中合唱團，近日發佈最新閩南語作品《魚歌》，簡單的旋律配上樸素的閩南語歌詞，讓人在美妙清新歌聲中回到小時候的海邊生活情景。

廈門六中合唱團演出周杰倫作品《稻香》。（圖／youtube視頻截圖）

報導說，為廈門六中合唱團編曲的老師稱，這次演奏手腳並用，一心三用更有難度。之所以有這首新作品，是認為一直翻唱流行歌曲意義不大，想做點自己的東西。

廈門六中合唱團在網上走紅後，受到大陸媒體注意，今年3月接受浙江衛視的邀請，參加《年輕造未來——浙江衛視春季盛典》的節目，並在節目中和周杰倫共同完成歌曲《稻香》的表演。

陸媒報導，在演唱之前，周杰倫和主持人聊起了廈門六中合唱團此前的改編，周杰倫還笑稱「唱得比我好聽」。

廈門六中合唱團成立於1995年，並於2014年組建室內混聲合唱團，由熱愛音樂的在校學生組成，目前合唱團由高至凡任指導老師， 40多名團員都是2000年後出生的青少年。廈門六中合唱團以演唱現代風格的合唱作品為主，堅持每學年排演一台專場音樂，在廈門曾獲得多個音樂表演獎項。

周杰倫的《稻香》和《青花瓷》是這支00後合唱團的成名之作，表演方式是阿卡貝拉合唱加上杯子敲打節奏。除了3月接浙江衛視的邀請之外，4月也在大陸央視的《經典詠流傳》節目中表演另一作品《山居秋暝》。

(中時電子報)