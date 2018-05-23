龍應台：幾年前不可思議的事情 現在一件一件發生

針對俄羅斯的威脅。瑞典已經緊張到開始討論是否加入北約，並且馬上要恢復徵兵制。圖為瑞典海軍護衛艦。（圖／美聯社）

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中時電子報

「全國480萬戶人家這幾天都收到政府印製的備戰須知，列出國民的戰爭準備動作，譬如：有計劃地儲存食物罐頭、收音機，每一個人至少儲存3公升的緊急飲用水。」龍應台在臉書問道，「這是什麼國家這麼緊張？」並指出，「我們的身邊也是：短短幾年前還不可思議的事情，現在已經一件一件發生」！

龍應台今（22）日晚間在臉書指出，「這是什麼國家這麼緊張？竟然是平常在頒發諾貝爾獎的北歐瑞典。」原因是2014年俄羅斯併吞了克里米亞後，在波羅的海不停地軍演，戰鬥機甚至闖入了北歐國家的領空。瑞典緊張到開始討論是否加入北約，徵兵制馬上要恢復，5月28日是瑞典「全國總動員周」的開始。

按根據青年日報4月間的報導，瑞典國防委員會近期表示，將改良民防體制，以對抗俄羅斯日漸增加的軍事威脅。不過瑞典國防委員會也承認，該國不太可能獨力阻止俄國的軍事入侵，目標僅為減緩攻擊至少3個月，以等待盟國的支援。

值得注意的是，瑞典為中立國，並非北約成員國，因此歐美國家並無軍事援助該國的義務。因此瑞典宣布，若「歐盟或北歐國家遭受災難或軍事攻擊，瑞典將提供民事與軍事支援」，希望藉此換取各國於關鍵時刻的軍事干預。

龍應台臉書引用瑞典的俄羅斯專家說法，「短短五年前還不可思議的事情，現在已經不是不可思議了。」

龍應台也有所感，「我們的身邊也是：短短幾年前還不可思議的事情，現在已經一件一件發生」。

網友也留言，「和平了幾十年不代表太平永遠都會常在」、「和平是比自由更珍貴的東西，當前者不存在的時候，後者也無立足之地了」！

(中時電子報)

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