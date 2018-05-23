捉姦人夫帶小三摩鐵開房 一團衛生紙...

2018年05月23日 00:01 中時電子報 吳家詮

家住高雄的一名人夫，帶著公司女同事到摩鐵「開房間」，被他太太帶著徵信社抓姦在床，並在浴室垃圾桶搜到一團沾有不明體液的衛生紙，氣呼呼的老婆，認為人證物證齊全，這下跑不掉了，於是怒告她丈夫和女同事通姦。

但是，萬萬沒想到，這位人夫辯稱說，他和女同事到摩鐵是「純喝咖啡聊是非」，堅稱二人沒有發生性關係，並稱說浴室垃圾桶找的衛生紙，是他自己「打手槍」後擦拭丟棄。

帶人抓姦的人妻告訴警方，她不認識這名小三，是因為丈夫時常晚歸、打電話也都不接，懷疑可能發生婚外情，才會請徵信社人員跟蹤，沒想到真發現兩人前往旅館過夜，於是在退房後前往房內收走垃圾，同年他們又跑去摩鐵停留3小時，她接到徵信社通知才趕忙帶著警員前往現場堵人。

淪為小三的女子也辯稱，是「男友」騙她說已經離婚，兩人才會在一起，但這段期間內並未發生性關係，會前往摩鐵也只是想討論飲料店轉讓的事項，強調二人根本沒有嘿咻。」

法院審理這起妨害家庭糾紛案時，現場留有沾有精液的衛生紙，被告男辯稱那是因為自己在廁所DIY留下的。《三立新聞網》報導說，法官認為，當事人雙方顯然不是普通的朋友關係，依照常情確實可以高度懷疑他們在上述地點開房間。

但是依法，通姦、相姦行為必須要有性器接合的行為要件，兩人始終否認曾發生性關係，加上證物只有那張使用過的衛生紙，雖然沾有男方的體液，卻沒有兩方「混合」的DNA，不足以證明他們有嘿咻過，因此雙雙裁定無罪。

(中時電子報)