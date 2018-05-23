「卡管」後 綠色黑手伸入高中校園 郁慕明：時空錯亂 不敢置信

桃園武陵高中涉「鼓勵學生赴陸讀書」，校長被「調查」。(圖取自/googlemap)

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中時電子報
/綜合報導

歷時3個月的審核，教育部對台大校長當選人管中閔的聘任案以重大利益未迴避的適法疑慮為由，駁回管中閔聘任案，掀起民進黨黑手伸進大學校園、干涉校園自治爭議。如今，再傳出台北建國中學及桃園武陵高中涉「鼓勵學生赴陸讀書」，校方遭教育部關切，甚至武陵高中校長被調查局人員「調查」。對此，新黨主席郁慕明大嘆「時空錯亂，不敢置信。」

郁慕明在臉書指出，「一向高喊黨政軍退出校園的民進黨，多年來處心積慮要把維繫校園治安的教官也趕走，結果現在卻派出情治人員進入校園」，郁慕明表示，這是「卡管」事件後，民進黨更加粗暴地將綠色黑手伸入學校！

郁慕明表示，台灣青年到大陸求學或工作，明明是我們台灣人到大陸「發展」，該緊張的不該是大陸嗎？可如今卻是大陸敞開大門，歡迎台灣人到大陸各機關學習或任職，人家都不怕我們「滲透」，反而是台灣自己的政府要把人民鎖在島裡？所以，郁慕明大嘆「時空錯亂，不敢置信。」

據報導，今年武陵高中有超過50名學生請校長林清波寫推薦函，申請者比起往年大幅增加。因此，即將退休的校長林清波遭到教育部調查，要求解釋校方是否鼓勵學生赴陸等等。台北建國中學今年畢業生申請大陸大學的人數約70多人，較去年30多人增加一倍多，教育部亦對建中校方電話關切。

(中時電子報)

文章來源：郁慕明臉書

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