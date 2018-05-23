全聯百款簡單料理包 讓民眾「三省」

2018年05月23日 00:11 工商 劉馥瑜

全聯福利中心祭出眾多料理包8折優惠。左起為全聯營運長蔡篤昌、名廚郭主義、全聯行銷部協理劉鴻徵。攝影／劉馥瑜

什麼都漲，只有薪水不漲！鑑於外食越來越貴，強調精打細算的全聯福利中心推出咖哩、醬料包、水餃等三大類、總計超過100款簡單料理商品，主打「省時、省事、省錢」的「三省」生活提案，有來自日本、韓國、泰國等異國料理包，還有多款全聯獨家販售商品，本周五（25日）起多項商品8折優惠開賣！

去年全聯首度推出春之咖哩祭，在季節生活提案帶動下，推升咖哩年度業績超過3.5億，年增近2成，也帶動國人簡單做料理的風潮。今年全聯咖哩祭再度開跑，7月5日前推出52款咖哩，包括：獨家販售國人去日本必掃購的「格力高極品咖哩」，7月還有三支獨家新品將陸續推出。

此外，全聯今年首度加碼推出38款醬料包，主打名廚郭主義的「私房菜椒汁白肉」、雙人徐「功夫媽媽糖醋醬」等獨家研發料理包，其中25款以全聯價8折優惠促銷，還有近30款冷凍水餃優惠，要讓消費者來一趟全聯，就可以簡單煮出一桌好菜，預計將帶動相關業績成長2成。

全聯表示，近年來外食越來越貴，自己做料理成為一種省錢的必備能力，因此全聯從火鍋祭、咖哩祭，陸續推出各式方便料理的季節性生活提案，今年更為了強調家庭生活的重要，喊出要男人「周三不加班，回家學做菜」的週三家庭日觀念，讓咖哩、醬料包、水餃等各式簡單料理食材，成為男人親近廚房的第一步。

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