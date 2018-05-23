郭雪芙出新單曲「有點洩氣」 製作人韋禮安：期待度很低

郭雪芙推出新單曲〈I Love You〉找來韋禮安當製作人。（好妙娛樂提供）

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郭雪芙推出新單曲〈I Love You〉。（好妙娛樂提供）

郭雪芙推出新單曲〈I Love You〉找來韋禮安當製作人，她曾是女團Dream Girls成員，發過專輯、EP，不過韋禮安得知2人要合作，誠實表示「原本對她期待很低」，結果收到她試唱的音檔很驚喜，覺得聲音有特色，比他預期更好，加上幾次錄音下來，她總是不斷要求「再錄一次」、「再給我一次機會」，認真的態度，讓他大喊：「芙芙讚！」

郭雪芙透露聽到韋禮安對她期待不高時，「其實內心有點洩氣，覺得自己是不是做得不好」，但是在配唱過程中，韋禮安不斷給她建議和鼓勵，也讓她重拾信心。他還誇獎她光是努力的部分就超過100分，整體則是90分。她聽聞後，開心地在旁邊笑喊「安安！」大展撒嬌的一面。

她原先是想念在舞台上載歌載舞的自己，起初只想開直播唱歌給粉絲聽，後來在經紀人鼓勵下重新踏進錄音室，「當下覺得既熟悉又陌生，自己要獨立唱完一首歌，錄音的壓力很大」，她靠著製作人聊天，漸漸找回錄音的感覺。

而她為了證明想唱歌的決心，要求公司安排錄音前的「魔鬼訓練營」，6個月密集的上發聲訓練、體適能課程、歌唱指導等6大課程，她表示「回家都全身痠痛，卻覺得很過癮。」

(中時 )

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