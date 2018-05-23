亞瑪迪斯Amadeus提供瞬時搜尋科技 滿足航空旅遊業需求

2018年05月23日 05:47 工商 張佩芬

根據研究調查，旅客在預訂行程時，平均會同時造訪38個網站。對這群人而言，「搜尋速度」成為關鍵。只要數秒之差，旅客便可能會另尋他處。提供航空旅遊業先進科技解決方案供應商Amadeus（亞瑪迪斯）宣布提供Amadeus Master Pricer瞬時搜尋科技，滿足業界需求。

瞬時搜尋科技毫秒內利用高階演算法、智慧快取更新機制，提供顧客最優惠的即時機票價格。Amadeus Master Pricer瞬時搜尋科技在滿足顧客即時預訂的需求的同時，也能確保搜尋結果的準確性及品質，大幅協助像Ctrip集團旗下的頂尖線上旅行社Trip.com，提高顧客轉換率。

對線上旅遊業者（OTA）而言，如何促使瀏覽其網站的消費者進一步完成預訂，是一項難題。而旅客不僅只注重搜尋速度，他們也期望獲得最便宜、最符合需求，且可以即時預訂的票價。為用戶提供最佳的搜尋與購票體驗。

Amadeus Master Pricer搜尋解決方案受到眾多全球領先線上旅行社和整合搜尋平台大力推崇。它能夠在數毫秒內提供最優惠的機票價格，同時不影響搜尋結果的高準確性。

Trip.com透過與Amadeus為期五年的技術合作協議，為旅客提供最經濟、便捷且最能滿足顧客期待的查詢結果──這對於將「線上瀏覽者」轉化為「實際預訂者」來說，是決定性的關鍵。

Ctrip集團執行長孫潔表示：「對現在的線上旅遊業而言，每一秒都可說是至關重要。Amadeus提供了強而有力的解決方案，滿足我們客戶所渴求的快速、高準確性，以及即時預訂的能力。雙方的合作也將成為Trip.com進軍國際市場、服務以英語操作之用戶的重要助力。」

根據旅客的需求，Amadeus Master Pricer瞬時搜尋科技將從數百萬筆資料中匯整資訊，而使用者可以立即接收到準確無比的搜尋結果，即時了解可售機位和票價情況；其採用高階演算法、智慧快取更新機制，以及即時可預訂狀況檢查技術，保障旅客在即時取得搜尋結果時，也不影響搜尋結果的準確性及品質。

此外，Amadeus Master Pricer瞬時搜尋科技能夠獲取最全面的航空公司庫存資訊，針對單程或來回航程提供最佳建議，使旅客得以取得最低票價。

(工商 )