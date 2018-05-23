川金會生變 暗指大陸作梗 川普稱習近平為「世界級撲克玩家」

2018年05月23日 05:05 中時 江靜玲

美國總統川普今天表示，他與北韓領袖金正恩6月12日在新加坡的峰會可能延期，並稱中國大陸國家主席習近平為「世界級撲克玩家」，坦承自己「不喜歡」習近平和金正恩二度會面，因為習金二會後，「事情就起了變化」。

川普今天在白宮橢圓形辦公室與韓國總統文在寅舉行會談前透露新加坡川金峰會可能無法依計劃舉行時，坦承他對習近平和金正恩第二次會面，「有點失望」。川普說，知道習金第一次見面，但第二次見面，「我認為金正恩的態度有些改變」、「所以我不喜歡( 習金二會)，我不喜歡，我不喜歡中國大陸第立場。」

川普表示，習近平是他的朋友，兩人間建立了非常好的情誼。川普說，他不認為大陸不鼓勵金正恩和他的峰會，但他認為習近平是一個「世界級樸克玩家」，表示他對金正恩和習近平二度會面後出現不同的態度，感到有些驚訝。川普表示沒人知道習金二會，「可能發生一些事，可能沒有。」

川普稱，他不是在抱怨任何人，但北韓那幫人在習金二會後，態度轉變，因此他不認為那是一次好的晤面，「所以我不覺得開心，好嗎？」

川普並指站在他身邊的韓國總統文在寅對習金二會可能有不同意見，並問文在寅有何感受？ 但隨即說道，他不想讓文在寅有麻煩，「因為他(韓國)就在中國大陸的邊旁。」

(中時 )