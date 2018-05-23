作家交流新南向！文化部前進新馬海外華文書市

左起台灣數位出版聯盟秘書長林柏村、阮光民、亞榮隆撒可努、文化部主任秘書陳濟民、策展人蔡歐寶、張西、賴伯威、聯經出版陳芝宇總經理合影。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

以作家交流拓文化！台灣出版大躍進！為持續耕耘海外華文出版市場，今年文化部持續組團以台灣館參與「2018新加坡書展」及「第13屆馬來西亞海外華文書市」活動，並規劃台灣館在書展現場展出各類文化圖書，兩場國際書展分別於今(107)年5月25日至5月31日在新加坡首都綜合項目與贊美廣場、及6月9日至6月17日在吉隆坡城中城會議中心盛大舉行。

文化部表示，今年台灣館特別規劃「台灣館作家交流活動」，邀請台灣與新馬當地知名作家或人士進行文學相關主題對談，以擴大當地讀者參與與文學交流效益，其中新加坡書展邀請作家蘇偉貞、張國立、巴代及賴伯威，馬來西亞書展則邀請作家張西、亞榮隆•撒可努、阮光民、王浩一等計8位台灣作家參展，而新馬作家代表預計有張曦娜、謝裕民、林仁余、楊茳善、曾毓林、永樂多斯、許裕全及許友彬等人。

本次書展期間，台灣主題館各將展出圖書1500餘種，逾15000冊，計有百餘家的台灣出版社參加展出，展區規劃除了突顯台灣本土特色之作品專區外，並邀請台灣數位出版聯盟、台灣電子書協會等單位加入，以數位多媒體載具閱讀方式，向當地讀者呈現台灣出版科技化之特色。另文化部將於兩場書展中舉辦「新加坡與台灣出版產業論壇」、「台馬出版暨版權交流論壇」，邀請馬來西亞及新加坡出版社及版權人員共同參與，以推介台灣優異出版品。

文化部指出，今年新加坡書展首次舉辦夜間觀影活動「星空電影院」，特別選映文化部《閱讀時光2》「玫瑰玫瑰我愛你」、「妖精」、「生活是甜蜜」、「先生媽」四部文學影像作品，以貫穿台灣不同時代背景的故事，透過創作者的眼光，凝望在台灣這片土地和生活於其中人們的歷史與面貌，引領海外觀眾透過影片認識台灣經典文學，進而了解台灣這塊土地的故事。

近年來新加坡、馬來西亞與台灣交流頻繁，為台灣原創作品重要輸出地，亦是新南向政策的主要市場之一，文化部每年帶領上百家台灣出版業者參展「新加坡書展」、「馬來西亞海外華文書市」，希望透過書展將台灣文學引介給東南亞讀者，讓當地民眾透過閱讀、影像，全方位感官領略台灣人文與文學的深厚底蘊，並藉海外書展機會，向新加坡、馬來西亞行銷台灣多元文化風貌，期打造「台灣文學國際品牌」。

(中時電子報)

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