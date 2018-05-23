世界都市農夫日！分享貼文送「都市農夫包」

2018年05月23日 05:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

人人都可以是都市農夫！居家種菜其實很簡單！為了讓大家都能在都市享受當農夫的樂趣，新北市政府綠美化環境景觀處特別在5月22日「世界都市農夫日」推出「都市農夫包」，希望讓更多民眾一起體驗農耕，享受自家鮮採蔬菜的美味，又可綠美化居家環境。藉由都市農夫包簡單的栽種方式，邀請大家一起成為都市農夫！

都市農夫包包含了盆器、壤土與適合種植的植物種子，讓民眾能輕鬆在家體驗都市農夫生活。（新北市景觀處提供）

可食地景與都市農耕的關係密不可分，新北市政府自104年起即開始推動可食地景政策，向民眾推廣利用市區閒置空間進行都市農耕，打造兼具景觀效益與食物產出的可食地景。目前新北市可食地景點位達505處，包含大樓屋頂露臺、機關學校、鄰里開放空間及社區中庭等地，創造了14萬7,593平方公尺的綠地。

新北市可食地景共有5種主題，分別為「好食寓」、「芬芳趣」、「摘果樂」、「樂園藝」及「綠療癒」，而為了響應世界都市農夫日，讓民眾能夠認識並參與都市農耕，景觀處特別推出3種容易種植的主題農夫包，其中「好食寓」主題都市農夫包目的即是讓民眾有隨手摘取的新鮮食材庫，共有芝麻葉及空心菜兩款；「芬芳趣」主題則是種植檸檬香蜂草，讓民眾在家能隨手沖杯香草茶，不僅提神醒腦還能抗老化；最後「摘果樂」主題則是種植小番茄，讓民眾享受摘果的樂趣。

民眾加入「新北可食地景~Fun食樂活團」FB公開社團，即有機會獲得「都市農夫包」，歡迎一起體驗都市農耕這樣特別的居家休閒活動!

(中時電子報)