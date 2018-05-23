不忍父辛勞！他返鄉發揮所學 種出林口首家有機茶

2018年05月23日 05:53 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

返鄉務農創造新商雞、為自己拓展新未來！達彪茶園傳承4代，從日治時期開始，便歷代在林口務茶，現任園主周業斌4年前返鄉接棒，結合農校所學及相關產業經驗，將有機栽培理念帶回家。經時間磨合，於去(106)年說服爸爸將原本就使用自然栽培法的茶園申請通過有機驗證，成為林口第一家有機龍壽茶。

67年次的周業斌，求學期間就跟農業脫離不了關係，一路從桃園農工念到嘉義農專，最後畢業於中興農藝所。從小就跟著幫忙的周業斌對茶並不陌生，他開玩笑說，就是因為太熟了，深知做茶有多辛苦，所以一開始便沒有把返鄉接棒設為人生目標。畢業後在相關產業服務，做過景觀園藝，賣過農藥、肥料，因不忍年邁的父親辛勞，又不捨製茶技術失傳，103年決定返家從頭學。

地處台地又常起霧的林口，自古便是北部的產茶重鎮，日治時期還設置「茶業傳習所」，巔峰時期的林口，茶產量便佔了新北一半以上。周業斌表示，隨著工商發展，現在林口全職種茶的，一隻手就數的出來，既決心回來做，就要做好，而驗證可追溯的農產品是未來趨勢，因此決定轉作有機。他半開玩笑的說，當初為了說服父親，連「不噴藥可以賺藥錢兼省工」都拿來當理由，但重要的是，每包茶都賣的「心安理得」。如今分工經營，爸爸周基壽技術指導，兒子周業斌負責執行，5分地的茶園，年產約400斤，生產有機龍壽茶、紅茶等產品。

農業局表示，為鼓勵青年返鄉轉作有機，並減輕初期投入成本，農業局透過在地農會輔導提供租地、驗證、有機肥料等資材補助，而目前正準備進入春茶產季，歡迎民眾到產區走走，品嘗當季最新鮮的有機茶，不僅喝的安心，也支持在地有機小農，讓農業永續發展。

(中時電子報)