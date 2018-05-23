藝術串連、省思全球化！台灣當代藝術登紐約

《和》當代藝術展於5月18日在紐約臺灣書院1樓展出。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

用藝術與國際揭軌！讓世界看到台灣！文化部駐紐約辦事處台北文化中心自5月18日至6月22日起舉辦「《和》當代藝術展」，邀請包括台灣、新加坡、韓國、愛爾蘭及美國藝術家參與展出，以當代藝術展覽共同呈現全球化議題下藝術家們的反思。

《和》寓意和諧包容與無限連結延伸之意，並呼應台灣對於文化融合、多元文化並存的重視，展覽由「立霧工作坊」（FOGSTAND Gallery & Studio）的構思策劃，以其促進推廣亞洲當代新興藝術為主軸，共邀請9位藝術家，包括來自台灣的張恩滿、李若玫、林仁達，新加坡余春琳、曾凱豐、韓國金聖潤、愛爾蘭Fiona Burke、美國Samueul Weinburg及Brandon Cramm，在全球化的潮流下，分別提出關於所處地域、社會環境、身份認同等不同當代文化議題的反思。

張恩滿的錄像作品《台灣原住民獵槍除罪化》探討文化衝突議題；林仁達《月台電影》影像計畫，藉由真實居住場域的改造詮釋關於物、城市、歷史的諸多想像；李若玫《剩餘的風景系列》，透過擬真大王椰子樹葉帶出台北城市地景與共通回憶；余春琳運用工業材料做成器官系統立體雕塑裝置，反思事物內在本質與表象；金聖潤的攝影作品透過噴印金屬呈現，流洩出靜止的詩意。藝術家在展覽中以各自關切的議題發聲，進行文化對話，而使得展覽呈現一種合鳴的整體感。

展覽另配合舉辦兩場藝術家講座及三場專題電影放映會。

(中時電子報)

新加坡藝術家余春琳作「閃爍器官系統錄像裝置」。（文化部提供）
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