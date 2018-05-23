5／23三大報頭條要聞

2018年05月23日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●台灣高中畢業生申請大陸大學成風潮，今年人數暴增，不過，建中校長徐建國和武陵高中校長林清波等明星高中校長，在為畢業生寫推薦信、發表相關言論後，竟遭教育部、調查局等單位關切。蔡政府此舉被質疑是發動「教育綠色恐怖」，把「敵我意識」帶入兩岸教育界等逆潮流思維。林清波認為，不少家長希望小孩去大陸完成學業，寧可放棄台灣名校，這是趨勢，明年人數恐更多。

●一向被國民黨視為鐵票區的桃竹苗客家選區，今年選情不容樂觀。民進黨在桃園市與新竹市尋求連任，國民黨陷入苦戰，國民黨即使在執政的新竹與苗栗兩縣，迄今因內部派系傾軋，選情尚未整合，新竹縣竟成最複雜選區，提名進度遲緩，給予對手更多翻雲覆雨的空間，藍營已然未戰氣先衰。

●國民黨台南市黨內初選民調由前立委高思博勝出，至於是否再與前台南市警察局長陳子敬做二階比民調？他說，最重要是機制要先談好，要經黨內通過並簽書面，若可以團結所有可團結的力量，「我當然OK」！

●大陸國務委員兼外長王毅訪美前夕，懸而未決的中興案也露出一線曙光。大陸外交部表示，陸美已就中興案達成共識，並證實美方將派出高級代表團赴陸展開磋商。而《華爾街日報》也稱陸美已就中興案和解達成解決方案；美方取消對中興「7年禁出令」，中興則須大幅改組高層人事，並支付巨額罰款。

◎旺報

●教育篇台灣高中畢業生申請大陸大學成風潮，武陵高中校長林清波及建中校長徐建國之前發表這樣的言論，卻遭到中央機關或檢調單位的關切。

●政黨篇國民黨副主席曾永權、智庫副董事長林中森申請赴陸「海峽論壇」遭內政部不予許可，據了解，國民黨規畫由副主席郝龍斌「代打」出席。陸委會22日回應表示，除了因為曾、林兩人是退離職涉密人員於列管期間，加上近期陸方頻繁軍演、機艦繞台，多明尼加與我斷交、阻礙我參加WHA等「均缺乏善意作為」，兩人參加「陸方官方主辦之對台宣傳活動」，「對國家整體利益有不利影響」。

●回應篇綠營全面阻礙兩岸民間交流，不只禁止國民黨派曾永權和林中森赴大陸參加海峽論壇，甚至對申請大陸高校學生人數偏多的高中校長展開關切。大陸資深涉台學者王英津認為，這反映出民進黨政府對大陸的敵對心態，展望下半年愈臨近九合一選舉，民進黨的相關做法恐怕愈煞不住車，將導致兩岸關係持續緊張。

●中國軍網英文網近日發布殲-10B戰機的最新照片，曝光其不但掛載了一具大型電子干擾╱對抗莢艙，還同時掛載了一枚鷹擊-91超音速重型反輻射飛彈。這代表解放軍空軍已將該型戰機確定為反輻射作戰的主力戰機，並用以針對我國軍的愛國者飛彈部隊。

◎工商時報

●被動元件大廠國巨昨日宣布，斥資7.4億美元（約新台幣220億元）全資收購美商普思電子（Pulse Electronics），以強化車用、工規產品布局。業內認為，國巨擊敗台、陸、美三組競標團隊脫穎而出，未來在5G的核心、即高頻與無線通訊兩大領域可望邁入新的里程碑。

●中美第二輪貿易磋商剛落幕，中國大陸在開放市場方面立刻有新動作。大陸財政部昨（22）日宣布，自今年7月1日起，降低汽車整車及零部件進口關稅，整車稅率由25％降至15％，零部件稅率則降至6％。大陸目前是全球最大汽車銷量市場，消息傳出後震動全球汽車業。

●國銀海外分行獲利「漸有長進」。金管會昨（22）日公布最新統計，國銀485處海外據點今年首季共賺了151億元，約占國銀獲利的17.5％，其中大陸據點獲利18億元，年成長近7成，加計香港分行的70億元獲利，陸港市場獲利就占海外獲利的58％以上，且比去年多賺15.8億元，是賺最多、增加金額最多的地區。

●記憶體大廠美光（Micron）昨（22）日在美國召開分析師大會，美光執行長Sanjay Mehrotra表示，記憶體市場已出現典範轉型，以智慧型手機為中心的行動時代（mobile era），逐步轉進人工智慧（AI）等的資料經濟時代（data economy era）。資料經濟需要搭載大量DRAM及NAND Flash協助運算，記憶體市場可望一路好到2021年。

(中時電子報)