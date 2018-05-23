吳敦義壓力好大！國民黨六都市長提名 朱家軍包了四都

2018年05月23日 08:06 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

國民黨本周公布高雄、台南兩都市長初選民調結果，分別由高雄市黨部主任委員韓國瑜及前政務委員高思博高思博勝出，將對決民進黨陳其邁、黃偉哲。至此，國民黨六個直轄市長選舉佈局完成，然而，六都提名人中竟有四人是「朱立倫人馬」，港媒評估，黨主席吳敦義將因此備感壓力。

國民黨六都市長佈局，台北市長提名丁守中、新北市侯友宜、桃園市陳學聖、台中市盧秀燕、台南市高思博、高雄市韓國瑜。其中侯友宜曾任新北市長，是朱立倫接班人；陳學聖曾在朱立倫桃園縣長任內擔任文化局長，被歸為朱系人馬；盧秀燕是朱立倫任黨主席時的副秘書長；高思博則是朱立倫妻舅，關係不言可喻。

中評社分析，若這四都都選得不差，朱立偷在黨內的政治能量將大幅度累積，奠定挑戰吳敦義爭取2020大選提名的基礎，國民黨內兩顆太陽之爭將正式浮上檯面。這次選戰佈局過程，吳敦義對外都表示自己保持中立，一切以黨的初選機制為主，也演變成沒有自己子弟兵的窘境。

中評社指出，其實吳私底下也有屬意人選，譬如桃園市長本希望吳志揚出馬，台中市長屬意江啟臣等，但這些人最終都沒有出線。這樣的狀況，讓吳敦義陷入兩難，六都選舉成績太差，黨主席有下台危機，成績好，恐功勞不在自己身上，吳主席如何將主導權以及焦點掌握在手上，也是年底選戰值得關注之處。

(中時電子報)