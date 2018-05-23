綠智庫民調侯友宜好感度衝高 意有所指？

國民黨新北市長參選人侯友宜。(中時資料照)

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中時電子報

屬於扁系凱達格蘭基金會的新台灣國策智庫昨發布最新民調，在六都民眾主要人物好感度，侯友宜以50.2%高居第一，贏過目前檯面上所有大咖政治人物。有分析指出，侯友宜不僅民調贏過蘇貞昌，好感度也排第一，不禁讓人聯想到是否要挫蘇銳氣？「新北市選情若黨內不是真團結，那要贏國民黨又更難了」。

昨日公布的民調顯示，六都民眾主要人物好感度，前四名依序為侯友宜50.2%、柯文哲48.5%、賴清德47.9%、林佳龍43.8% ；吳世昌表示，侯友宜功高震主，贏過新北市長朱立倫43.5%，至於國民黨主席吳敦義18.6%，只贏了台南代理市長李孟諺、高雄市代理市長許立明及國民黨台南市長參選人高思博。中華大學行政管理學系副教授認為，侯友宜儼然成為國民黨新的救世主。

此外，該民調也顯示，侯友宜支持度44.3%，蘇貞昌30.7%，支持侯友宜的年齡層最高是在年輕及中年人，支持蘇貞昌則年齡層偏高。

對此，據中評社分析，扁系民調拉抬侯友宜，還說侯友宜的國民黨特性沒這麼強，會拉攏到非國民黨的支持者，蘇貞昌雖獲得提名後，曾拜會游錫堃也獲得支持，但正國會代表的高志鵬智庫做這樣民調，依然有看衰蘇的意味。該報導指出，新北市長一役，若民進黨內不是真團結，那要贏國民黨恐更難。

(中時電子報)

文章來源：中評社

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