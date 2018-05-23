MLB》延續生涯 包爺落腳大都會馬上先發

2018年05月23日 08:32 中時電子報 蔡銘仁

37歲「包爺」包提斯塔(Jose Bautista)被勇士釋出後，馬上找到了新家，今(23日)和大都會簽訂一年約，並隨即在對上馬林魚的賽事先發，擔任5棒左外野手，大都會為了迎接他的到來，動用選擇權將25歲伊凡斯(Phillip Evans)下放3A。

包爺替勇士打了12場球，打擊率僅1成43，日前遭到釋出。適逢大都會外野出現傷兵，正在尋找右打外野手遞補，因而找上包爺，大都會總管艾德生(Sandy Alderson)表示，這次找來包爺的另一個目的，也是因應受傷的塞斯佩迪斯(Yoenis Cespedes)，可能不會那麼快復出。

艾德生認為，他們找來包爺，除了期待他在塞斯佩迪斯缺陣期間，給予球隊協助，也是看中他在場上以外的價值，「他如果沒感覺我們有這想法，我不認為他會來我們這。」事實上，這並不是包爺第一次到大都會，嚴格來說是第二次。

為什麼強調嚴格來說？因為包爺第一次到大都會，根本連球衣都沒穿就被交易了。大聯盟記者戴柯莫(Anthony Dicomo)指出，2004年時包爺曾被皇家送到大都會，但馬上又被送到海盜；當事者包爺還是到被交易隔天，才知道原來有「過水」短暫成為大都會球員過。

「我完全被矇在鼓裡。」包爺說，當時因為三方交易已達成，當時僅23歲的他，被叫到球隊辦公室寫資料，「他們讓我離開球場，告訴我將被送到匹茲堡、可以回家了，我直到事發隔天，才知道原來有被交易到大都會這一段。」

促成這一切的前大都會總管杜奎(Jim Duquette)證實有此事，「我們想得到海盜的頂級先發班森(Kris Benson)，跟海盜協商約一個月，他想要大衛萊特(David Wright)，但我不打算送走我們的頂級新秀，於是他們問我能否跟皇家找來包爺，如果可以，就能達成交易。」

時至今日，包爺再度來到大都會，投身今晚面對馬林魚的賽事。比賽到2下，穿著大都會11號球衣的包爺首次亮相，扮演進攻箭頭，揮出左外野二壘打，帶動球隊攻勢，這也是大都會此役的第1支安打；隨後他也靠著高飛犧牲打，替球隊跑回第1分。

(中時電子報)