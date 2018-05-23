蔡英文執政才兩年 葉毓蘭：戰力壓過40年前蔣經國

總統蔡英文。(中時資料照)

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中時電子報

總統蔡英文上任後，經濟沒改善，年輕人低薪看不見未來，短短兩年內，台灣高中畢業生申請大陸大學人數暴增，這也導致建中、武陵校長被教育部、調查局等單位關切。對此，亞洲警察學會祕書長葉毓蘭表示，再下去，民進黨真的做到國民黨所不敢做的，蔡英文的戰力壓過40年前的蔣經國！而蔡英文恐成促統第一大功臣。

由於武陵高中是桃園連江區高中第一志願，今年有47人申請大陸大學，是去年的5倍，武陵高中校長林清波坦承國教署得知後，就收到某科長就傳簡訊來關切，建中校長徐建國則是在發表台灣高中畢業生前往大陸就學的相關言論後，有兩通來自中央機關的電話。

葉毓蘭今在臉書表示，經國先生執政十幾年的成果，讓台灣人民不但開始有錢，還能奠定民主政治的基，反觀蔡英文不過執政二年，經濟窒息，人民沒有辦法的必須出外打工，有辦法的紛紛將孩子送出國去，離鄉背井成了全民運動？

不過，葉毓蘭直指蔡英文最可怕的是，即將從施政無能進階到倒行逆施的暴政，對異己的打壓追殺、對文化思想的箝制，如：大陸出版品的審查，而現在對建中武陵校長的關切，都證明蔡英文的治國無方，令人徹底失望。

然而經國先生數十年努力建設台灣的成果，蔡英文用兩年時間就差不多摧毀怠盡，這樣下去，恐怕應了坊間的流言：你(蔡英文)恐怕會是促統第一大功臣。

(中時電子報)

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文章來源：葉毓蘭 臉書

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