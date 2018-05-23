真實版「陰屍路」？ 美佛州誤觸殭屍警報

化妝成殭屍的女演員。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據美國國會山報（The Hill）報導，居住於美國佛羅里達州萊克沃思（Lake Worth）市的居民，昨日收到一則政府通知警報簡訊，嚇壞不少市民。本應只是停電通知的簡訊中，卻出現了「殭屍警告」（Zombies alert）的字眼，讓不少人嚇了一跳。

事實上，這本只是當地政府通知部份地區居民，因為電力短缺而暫時停電的簡訊，大約有7,880名市民受到停電影響。對此，佛州當地報紙《棕櫚灘郵報》（Palm Beach Post）第一時間發文諷刺，表示該市政府，讓多達7千8百多名民眾身陷「殭屍危機」，要求官方負起全責。

而萊克沃思市府發言人隨後也透過臉書專頁，向市民表達歉意，「我們從系統報告中發現，送出的停電警報文字中，出現了不該出現的殭屍字眼；我要鄭重向大眾道歉，並重申一點，本市目前並沒殭屍出沒。」

這並非美國各地政府第一次出現誤觸警報的窘境，今年1月份，夏威夷州政府才剛剛因為誤發「洲際導彈」（ballistic-missle）警報一事，為造成居民無畏的恐懼而道歉；2月份國家氣象中心（National Weather Service）也曾在測試海嘯（tsunamis）警報時，也不小心誤送成暴風雨的警報，都讓外界擔心，警報通知的權威性，會因為一次又一次的失誤，逐漸在民眾心中喪失。

(中時電子報)

文章來源：Florida city sends out fake ‘zombie’ alert during power outage

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