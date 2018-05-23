猛獅出閘！統一獅撂倒中信兄弟對戰五連勝

馬丁尼茲繳6局失1分好投，率獅隊擊敗中信。(中央社)

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中時電子報

上半季剩下20場比賽，正和Lamigo桃猿一拚季冠軍的統一獅，如今場場不得輕忽，他們今(22日)前進洲際棒球場，和中信兄弟交鋒，展現投打俱佳的戰力，全隊揮出10安進帳4分，加上先發洋投馬丁尼茲6局失1分好投領軍，終場4比1贏球，和猿隊勝差縮小到0.5場。

此役面對中信再度祭出「假先發」，洪宸宇單月第六度先發上陣，平聯盟紀錄。然而，他1上就遭獅群狙擊；陳鏞基和高國慶敲出適時安打，替獅隊打進2分。洪宸宇只撐了0.2局就退場，中信緊急推出鄭凱文接替投球。

鄭凱文接手後，2.1局投球中，只在2上被陳傑憲轟出陽春炮丟1分，算讓獅隊的攻勢稍稍停歇。在3局過後，中信推出陳琥上場，他一路投到第9局結束，用100球投6局，僅失掉1分，飆出個人單場生涯新高的7K，另有2保送，表現不俗。

中信投手群止住失分，打線其實也不是沒獲得反撲機會前5局面對馬丁尼茲，有4個半局出現上壘者，但就是缺臨門一腳，僅靠彭政閔2下的陽春炮得1分。在馬丁尼茲退場後，8下和9下，也都有打者能站上壘包，不過攻勢也全都被獅隊擋下，無功而返，只能眼睜睜看獅隊帶走勝利。

馬丁尼茲進帳本季第3勝，近期出賽頻繁的洪宸宇吞第2敗；中信輸掉這場比賽後，近期對獅隊已經是五連敗。值得一提是，這場比賽陽建福7下中繼上場，投1局無失分，完成生涯1300局里程碑，是中職第五名達此成就的投手。

(中時電子報)

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