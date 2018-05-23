同樣是維持現狀 馬英九和蔡英文的差別是...

2018年05月23日 09:14 中時電子報 謝雅柔

友邦索羅門群島2023年將舉辦太平洋運動會，盼台灣提供資金協助。外交部昨表示，將繼續在互惠互助、踏實外交的政策原則下提供協助；這是雙邊國際合作事項，並非金援外交。對此，前國民黨立委孫大千拿國民黨跟民進黨的「維持現狀」比較，並表示同樣是「維持現狀」，結果卻是天差地遠。

索羅門群島總理何瑞朗向蔡總統表達，索羅門群島在2023年將舉辦太平洋運動會，因時間緊迫，盼台灣提供相關資金援助方面能早日達成決定。對此，李憲章強調會繼續在「互惠互助」、「踏實外交」政策原則之下，協助索羅門順利舉辦。然而，「踏實外交」的含義是否代表涵蓋對索國「金援」？李憲章說，「我不認為這叫金援」，若外界把雙邊國際合作事項都叫金援，那全世界沒有一個國家不做金援。

對此，孫大千指出，國民黨在「九二共識」的基礎上，2016年移交政權時的兩岸現狀，包括一、「馬習會」開啟了兩岸領導人的會面模式。第二，大陸觀光客來台人數突破四百萬人次。三、兩岸簽署ECFA，並且準備進一步簽署服貿及貨貿協定，讓台灣各產業可以優先完成中國大陸市場的佈局。四、兩岸達成外交休兵的默契，邦交國數目凍結，外交預算大幅下降。五、從2009年5月開始，台灣以中華台北名義成為世界衛生組織（WHO）的觀察員，並連續8年受邀以觀察員身分參加該組織年會（WHA）。六、陸委會和國臺辦建立隨時直接對話機制，避免兩岸之間的誤判與誤會。七、兩岸軍事對峙狀況全面降溫，台海情勢和平穩定。八、台灣可以順利參加各項國際組織的活動。

然而，孫大千指出，在蔡英文執政兩年後，由於在兩岸路線上持續「擺爛耍賴」，兩岸現狀為:一、蔡英文數次喊話願意在尊嚴、對等、及不預設前提和條件的情況下，與習近平會面，但是，亳無回應。二、大陸觀光客來台人數大幅下滑近五成，而且在持續減少之中，觀光旅遊產業損失慘重。三、兩岸經貿自由化的進程完全中斷，所有過去的成果毀於一旦。四、聖多美普林西比、巴拿馬、和多明尼加先後與台灣斷交，邦交國僅剩19國。兩岸外交戰火再度點燃。五、台灣再也無法參加世界衛生組織的各項會議。六、兩岸之間所有對話管道完全中斷。七、中共軍機及航艦的繞島行為已經成為常態，針對性的軍事演習也逐步展開。八、台灣在國際社會上重新被孤立，寸步難行。

孫大千直言，同樣是「維持現狀」，結果卻是天差地遠。「這就是『正牌貨』和『仿冒品』的差別」。

(中時電子報)