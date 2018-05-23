金援索羅門海地？吳釗燮：策略性融資助邦交國是三贏作法

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中時

索羅門群島向我要求資助「2023年太平洋運動會」，而外媒也報導，我同意海地1億5千萬美元低利率貸款，面對外界的「金援」質疑。外交部部長吳釗燮今表示，藉「策略性融資」協助邦交國發展國家建設，這是三贏的做法。

索羅門群島總理何瑞朗日前當面向蔡英文總統表達，索羅門群島在2023年即將舉辦太平洋運動會，因為時間非常緊迫，希望台灣提供相關資金援助方面能夠早日達成決定；而《邁阿密前鋒報》日前報導，海地外長日前訪台時，我方同意給予1億5千萬美元的低利率貸款。

吳釗燮今赴立法院外交國防委員會接受媒體訪問時表示，海地部分，所有互相合作的計畫都還在討論當中。

就索羅門群島向我要求援助，吳釗燮指出，若我方是用「策略性融資」以協助邦交國，即協助邦交國取得融資，讓他們能夠進行必要建設，邦交國會很感激；國內廠商可去邦交國進行投資，取得計畫，對我們的國內廠商也是很好的，對於我們的邦交也是很好的。

吳釗燮強調，若可透過「策略性融資」計畫，協助邦交國發展國家建設，這是三贏的做法。

但有媒體質疑我資助索羅門群島「太平洋運動會」可能是直接花掉。吳釗燮說，這是他們的一個建設，這個建設是可以長久留下來的，所以我方是希望做一個「三贏策略」。

(中時 )

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