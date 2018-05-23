週六來動物園！超萌水獺寶寶抓泥鰍！命名抽好禮

2018年05月23日 09:34 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

超萌水獺寶寶！等你來命名！世界水獺日(World Otter Day)是每年五月的最後一個星期三，今年世界水獺日為5月30日。在世界水獺日之前，台北市立動物園特別選在5月26日星期六，為首度成功繁殖的2隻歐亞水獺寶寶辦理「歐亞水獺-長長99」(水獺寶寶出生99天)的保育教育推廣活動，邀請相關單位及民眾一起喜迎水獺寶寶外，也讓更多民眾從認識、愛上歐亞水獺到願意實踐友善保育行動，為水獺保育齊心建構合適的棲地環境。

歐亞水獺是金門地區極具代表性的珍貴野生動物，牠們生性敏感、數量稀少，分布區域與生存現狀，都與人類的開發行為息息相關。2014年透過林務局野生動物救傷收容計畫，自金門緊急移置台北市立動物園的三隻歐亞水獺，分別是「大金」、「小金」與「金莎」。在經過近4年的照養，就在今年年初，與「小金」配對的「金莎」順利產下2隻寶寶。這是動物園首度成功繁殖歐亞水獺，也為歐亞水獺的整合保育跨出重要的第一步！

歐亞水獺是金門地區極具代表性的珍貴野生動物，牠們生性敏感、數量稀少！（下-金莎 中-大金 上-小金，台北市立動物園提供）

近期2隻水獺寶寶Otter Baby的網路命名票選活動已經在網路上如火如荼進行，緊接著上場的是「歐亞水獺-長長99」保育教育推廣活動，將於5月26日上午10點開始，舞台地點設在保育牆前方，鄰近的台灣動物區入口及歐亞水獺戶外活動場附近都設有教育攤位。

歐亞水獺寶寶學吃泥鰍。（台北市立動物園提供）

活動中，將有動物園的動物人偶朋友同歡，還有保育員現身分享照養水獺的溫馨故事，加上現場「牠是誰？認識歐亞水獺!」、「台灣有水獺?水獺的生存危機!」、「水獺的未來？保育齊步走!」、「行動保育的野保市集」「動物認養」等保育教育攤位，除此之外，還有水獺寶寶Otter Baby命名票選的實體投票，歡迎大小朋友於5月26日一起來共襄盛舉，為歐亞水獺的未來而努力，打造長長久久的永續發展環境。

另外，在5月28日至5月30日，台北市立動物園團隊也將前進金門辦理一系列的保育教育活動:水獺「金」好運-可持續性之生態旅遊環教課程、「有你真好」歐亞水獺保育工作坊、「有你真好」歐亞水獺保育嘉年華等，希望藉此促進關心水獺的各界伙伴積極展開友善行動，讓保育金門水獺的未來不再只是夢想。

(中時電子報)