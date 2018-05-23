世界第一！以F-35率先投入作戰 中東打透透

以色列空軍22日正式宣佈，已率先讓F-35I戰機投入戰鬥，成為第一個讓F-35戰機投入實戰的國家。（以色列空軍）

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中時電子報

歷經超過20年的研發與測試後，洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）的F-35戰機已首度投入戰鬥。F-35戰機從1990年代初開始研發，而它投入戰鬥是一大里程碑。

據CNN與《防務新聞》（Defense News）22日報導，以色列周二推文宣佈，F-35I「全能王」（Adir）已在敘利亞執行戰鬥任務。以色列空軍透過推特官方帳號推文稱︰「『全能王』戰機已在執行戰鬥任務，我們是世上率先在戰鬥中動用F-35的國家。」

以色列空軍指揮官諾金（Amikam Norkin）針對敘利亞戰況發表評論時說︰「伊朗發射了32枚火箭彈，我們攔截了其中4枚，其他全都落在以色列境外。而我們在反擊中，從機上發射了超過100枚地對空飛彈。」

而以色列媒體也引述諾金的話說，以色列F-35戰機的飛行範圍已涵蓋全中東，並已在兩個不同的戰線發動兩次攻擊。據以色列《國土報》（Haaretz）報導，諾金說，以色列空軍最近在敘利亞的戰鬥中，兩度出動F-35發動攻擊。

而以色列會決定在敘利亞動用「全能王」，或許是由於2月以色列F-16被擊落，導致部份專家質疑，以國既然有這世界先進的第5代隱形戰機，為何不用它們來突破敘利亞空防。

不過，由於F-35問題層出不窮，加上交機速度又慢，而出現的問題包括供氧系統故障等。今年1月五角大廈的報告指出，從軟體到結構，F-35有超過270個缺陷。以色列雖已簽約採購50架F-35戰機，但去年國會要求國防部，在下更多訂單，再採購25到50架戰機前，要分析考慮其他選項。

在以色列所採購的戰機中，最初的15-20架戰機將以F-35A的形式交付，再由以色列根據特定需求，改裝為F-35I。至於剩餘的戰機，都將在美國工廠以F-35I的標準組裝，並要能立即投入任務。

(中時電子報)

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文章來源：The F-35 just made its combat debut

文章來源：F-35 stealth fighter jets get first taste of combat

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