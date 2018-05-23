慶祝70大壽 查爾斯持續刷新「全球最老王儲」紀錄

提前慶祝70歲大壽的查爾斯王儲（圖左），與妻子卡蜜拉（圖中央）、兒媳梅根（圖右）同台。（圖/路透社）

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中時電子報

據《時人雜誌》（People magazine）報導，今日在白金漢宮（Buckingham Palace）迎來一場生日派對，提前為威爾斯親王（Prince of Wales）、王位第一順位繼承人查爾斯（Prince Charles）慶祝70歲大壽，也讓他繼續刷新「全球最老現任王儲」的年齡紀錄。

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派對現場邀請了6,000多名賓客出席，包含妻子康沃爾公爵夫人卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）、新婚的哈利（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle），以前屆滿一週年的曼徹斯特體育館（Manchester Arena）爆炸恐攻案的生還者，一同替查爾斯王儲高唱生日快樂。但有趣的是，查爾斯王儲的生日其實在11月14日，但根據王室傳統習慣，王室成員往往都有一個「公開的生日」，藉此與私人的生日做出區隔。

新婚的哈利王子（圖右）與梅根（圖左）出席查爾斯王儲的70歲生日宴會。（圖/Clarence House推特）

身為英女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）與菲利普親王（Prince Philip）的長子，查爾斯出生於1948年的白金漢宮，當母親1952年繼承王位後，自動取得康沃爾公爵封號；10歲那年，查爾斯正式被冊封為威爾斯親王。進入劍橋大學三一學院（Trinity College, Cambridge）就讀，並自學威爾斯語，卻傳聞從小一直不被父母喜愛，讓查爾斯的性格始終相當壓抑和缺乏自信心。

年幼的查爾斯（圖右下）與妹妹安妮公主（圖左下），和母親伊莉莎白二世（圖左上）和父親菲利普親王（圖右上）合影。（圖/加拿大國家圖書館暨檔案館）

作為王位繼承人的查爾斯，感情生活也自然成為媒體追逐焦點，與黛安娜（Princess Diana）的婚禮被稱為「世紀婚禮」，並育有2子：威廉（Prince William）和哈利。但卻因為黛妃性格活潑、廣受媒體與民眾熱愛、始終是鎂光燈最閃耀的那顆星星，帶給查爾斯極大的壓力與不自信，兩人在多年不合後，最終1996年協議離婚。

1981年英國王儲查爾斯（圖左）與黛安娜（圖右）於倫敦西敏寺舉辦婚禮。（圖/美聯社）

英國王儲查爾斯（圖左）與妻子卡蜜拉（圖右）合影。（圖/英國王室官網）

但黛安娜卻在隔年一場巴黎的車禍中不幸去世，此事重創查爾斯在公眾的形象，再加上他堅持選擇與多年「地下情人」卡蜜拉交往，2005年結為夫妻，此事也深深影響了其母親的想法和態度，讓外界認為，這是造成王位始終未能交接的原因之一。

雖然先前的大英國協（Commonwealth）元首峰會上，女王已表態，未來由查爾斯親王接替「元首」一職，但身體似乎仍相當硬朗的伊莉莎白二世，似乎仍沒有提早退休的意願，恐怕查爾斯這66年的王儲等候生涯，仍將繼續走下去。

(中時電子報)

文章來源：Why Is Prince Charles Celebrating His Birthday 6 Months Early?

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