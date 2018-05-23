太平島設救援中心準備打仗？ 海委會主委黃煌煇回應

2018年05月23日 09:52 中時 鄭舲

海洋委員會海巡署日前在南沙太平島實施「南援三號」人道救援演練，展示台灣在南海的人道救援能力。海委會主委黃煌煇表示，將太平島打造為救援中心是很好的觀念，只是相較菲律賓或越南等周邊國家防護健全，「我們面積很小，只是象徵意義，顯示我們也有軍事能力」。重點不在與人打仗，而是在協助國際救援。

海委會上月28日在高雄正式掛牌成立，主委黃煌煇今天首度到立法院內政委員會報告業務概況並備詢。黃煌煇表示，台灣土地面積太小，但經濟海域很大且資源豐富，因此必須好好規劃，把海洋作為台灣很大重點，未來就更有發展性。

對於將太平島打造為人道救援中心，黃煌煇表示，這樣很容易受到其他國家認同，當有事件發生，台灣可以跟其他國家共同救援。至於防護上是否需要加強？黃煌煇說，「因為我們的面積很小，只是象徵意義，不像菲律賓或越南離得比較近，防護做得比較健全，我們的重點不在打仗，而是協助救援」。

黃煌煇報告指出，海委會為我國總體海洋政策規劃及推動的常設機關，下設海巡署及海洋保育署兩個三級機關，分別負責海岸巡防及海洋保育業務，同時成立籌備處負責籌設國家海洋研究院相關事宜，未來國家海洋研究院成立後，將有效支援海委會規劃及執行各海洋相關事務。

(中時 )