滿滿保護欲！梅根婚後攜手哈利首度甜蜜現身

2018年05月23日 09:47 中時電子報 蔡萱

梅根在離開會場時不斷把手放在哈利的背上，展現滿滿保護欲。(美聯社)

英國最新受封的薩森克斯公爵王子以及公爵夫人梅根19日才舉行大婚，2人先將蜜月延後，在婚後3天就先首度以新婚夫妻的身分亮相投入皇室活動，到白金漢宮參加一系列慶祝查爾斯王子生日的活動，期間梅根不吝嗇的大修和哈利的好感情，不斷以手放在哈利腰間展現滿滿保護欲，羨煞眾人。

對於哈利王子及梅根來說，短暫的新婚蜜月暫時過去了，兩人以首次以新頭銜薩森克斯公爵與夫人出席22日在白金漢宮舉行的慶祝查爾斯生日的花園派對，這也是查爾斯在今年11月70大壽前舉辦的一系列活動之一。

再婚後，一改過去的稱謂「女士」（Ms.）、首次被稱為是「殿下」（Her Royal Highness）的梅根，以一身價值590英鎊的Goat玫瑰色古典風洋裝，搭配Wilbur & Gussie的手拿包以及讓整體造型更佳充滿淑女風的Philip Treacy的大帽沿帽，再加上她臉上新婚的喜悅，顯得她更加美麗動人。

梅根首次以公爵夫人身分現身，手上戴著很難令人忽視的鑽戒。(路透)

梅根和公公查爾斯及婆婆卡蜜拉相處愉快。(路透)

梅根與哈利與查爾斯及卡蜜拉參與慶祝查爾斯生日的系列活動。(路透)

A number of guests from the Police, Fire and Ambulance, Mountain Rescue and RNLI were also invited for celebrations in Buckingham Palace's gardens today. #princeandpatron pic.twitter.com/mwFlUrgyGl — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 2018(e)ko maiatzaren 22(a)

梅根的新婚丈夫哈利王子則在穿著充滿春天氣息的西裝背心及燕尾服，並搭配上經典紳士手杖，也讓他攜手梅根一起站在草地上時，宛如一對璧人。他也在這場活動中上台致詞，稱讚父親查爾斯多年來為慈善工作不遺餘力。

新婚才3天的薩森克斯公爵夫妻自然也成為了整場活動的焦點，如膠似漆的兩人也在活動中不吝嗇展示好感情，梅根也在離開會場時不斷將手放在哈利的腰及背上，充滿滿滿的保護欲。

這段新婚夫妻為了慶祝父親查爾斯的生日，僅在溫莎度過短暫的2天後就返回倫敦，他們也將蜜月延後，且可能會先在6-7月先到愛爾蘭過小蜜月。

(中時電子報)