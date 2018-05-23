豎琴獵人李哲音履約 關廟深坑國小音樂揚

李哲音為延續父親把豎琴音樂帶到台灣各角落的夢想，決定到偏鄉小校舉行100場義演，去年底已完成百場壯舉，但李哲音仍持續到偏鄉為小朋友演出。（曹婷婷攝）

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李哲音為延續父親把豎琴音樂帶到台灣各角落的夢想，決定到偏鄉小校舉行100場義演，去年底已完成百場壯舉，但李哲音仍持續到偏鄉為小朋友演出。（曹婷婷攝）

豎琴家李哲音為圓父親推廣豎琴夢想，花了3年多時間完成百間偏鄉小校義演，關廟深坑國小校長汪忠獻1年前從臉書得知李哲音義演訊息，透過臉書嘗試邀約，想不到李哲音一口答應，專程從台北開車南下，熱情讓師生都很感動；偏鄉學童難得欣賞音樂會，更遑論看過豎琴，首度近距離聆聽豎琴演奏，大呼過癮。

李哲音父親李武男在台灣推廣豎琴藝術40年，還開了豎琴工廠，4年多前李武男身體狀況不佳，工廠又無人接手被迫關閉，因此鬱鬱寡歡，李哲音為延續父親把豎琴音樂帶到台灣各角落的夢想，決定到偏鄉小校舉行100場義演，去年底已完成百場壯舉，但李哲音仍欲罷不能，持續到偏鄉為小朋友演出。

位於偏鄉的深坑國小落實「一人一樂器、一校一藝團」，成立學生直笛與陶笛社團，直笛隊連續6年榮獲台南市「學生音樂比賽直笛合奏優等」，陶笛隊也曾獲邀參加電視台節目錄影，音樂藝術氣息濃厚。

李哲音老師特地演奏《小美人魚》、《天空之城》等耳熟能詳的卡通主題曲，並解說豎琴由來，全校師生都熱絡參與這場難得的音樂會，現場除了有好聽的演奏，李哲音也進行豎琴的講座和體驗活動，希望藉此讓偏鄉的學生能夠接觸很不同的樂器，留下美好回憶，陶笛隊也禮尚往來，最後進行陶笛表演回饋，感謝李哲音老師到校演出。

(中時 )

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