MLB》天使不敵藍鳥 大谷3打數繳白卷

大谷翔平重返先發打線，3打數繳白卷。(美聯社)

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中時電子報

天使總算中止五連敗後，今(23日)前進多倫多，和藍鳥展開系列賽，大谷翔平休息1天重返先發打線，擔任5棒指定打擊，但3打數繳白卷，天使也持續打擊不振，全隊僅打出4支零星安打、得3分，終場3比5吞下敗戰。

此役對天使關鍵的重傷害，出現在1下，日前拉傷右手二頭肌缺陣的理查茲(Garrett Richards)傷癒復出，拿到1出局後遇亂流，被攻佔一三壘後，遭賀南德茲(Teoscar Hernandez)敲安，失掉第1分，還得繼續面對一二壘有人危機。

理查茲隨後解決掉皮拉(Kevin Pillar)，眼看差1個出局數，就能化解危機，他也讓下一棒羅素馬丁(Russell Martin)擊出右外野飛球；右外野手楊恩(Chris Young)快步移動到定位，看起來已經掌握到球，孰料，球最後打到手套前緣，飛到他的身後。

這次失誤可嚴重了，壘上2名跑者回壘，馬丁也站上二壘；更慘的是，理查茲還未回神，馬上被莫拉里斯(Kendrys Morales)賞了記右外野2分炮。倘若楊恩能接到那球，理查茲就能只失1分下莊，但事與願違，天使打完1局，已經以0比5大幅落後。

理查茲首局後回穩，和2名牛棚投手聯手，自第2局起未再失分。但天使打線依舊不振，僅在4上和8上兩度發動攻勢，得點圈5次攻擊機會，只有1支安打出現，無力翻轉落後局勢。天使輸球，和美聯西區龍頭太空人已有4場勝差，且跟暫居第四的運動家，也只剩0.5場勝差。

大谷前天上演精采投球，率領天使擊敗光芒止敗後，重返先發打線。不過他這場比賽沒有太多發揮，3打數盡墨，錯過1次得點圈有人打擊機會，選到1保送、吞1K，打擊率從賽前3成21，下滑到3成10。

另，天使昨公布大谷下一場登板，將在美國時間5月27日對洋基，依照輪值推算，洋基該場比賽的先發，沒意外會是田中將，兩人將首度於大聯盟同場先發較勁。過去在日本職棒，田中和大谷曾在2013年9月6日交手過1次，當時19歲的大谷投5局失2分，田中完投9局斬獲20連勝。

(中時電子報)

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