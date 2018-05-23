台生奔陸遭檢調關切 網轟：蔡英文集團假關心真侵犯

近年來建國中學赴大陸地區求學的學生有增加趨勢。（圖／取自中時資料照）

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中時電子報

台灣高中畢業生今年申請大陸高校人數暴增，竟傳出桃園市立武陵高中校長林清波、北市建國中學校長徐建國，遭教育部、監察院，甚至檢調關切，林清波還被教育部官員要求解釋是否鼓勵學生赴陸讀書等，遭批綠色恐怖。對此，教育部次長姚立德接受媒體訪問時表示，國教署是基於職責所在，才向學校了解狀況。

不過，網友並不領情，在網路上紛留言，痛批「教育部胡搞瞎搞」「教育部惡搞(例如台大新任校長報聘案)，高教環境惡化，才是師生齊步出走的真正關鍵」，還有網友說，「綠色恐怖開始蔓延了，連學生都要面對迫害了！」「蔡英文集團不只教育部，其他部會在社會上掀起假關心真侵犯自由和隱私生活」。

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以下是網友留言：

「積極進取的年輕人vs.墮落的政府vs.胡搞瞎搞的教育部」、「教育部惡搞(例如台大新任校長報聘案)，高教環境惡化，才是師生齊步出走的真正關鍵；教育部是渾然未覺？還是顧左右而言它呢？唉！」

「「調查局介入調查，怎麼那些導演、人權組織。。公民1985，白色力量。。太陽花。。全部沈默？」

「綠色恐怖開始蔓延了，連學生都要面對迫害了！」

「留在台灣領22k？未來還會更低哦」

「拔管2.0 ？以後只要非我族類，或與中國有關的一概要調查整肅~」

「蔡英文集團不只教育部，其他部會在社會上掀起假關心真侵犯自由和隱私生活」。

(中時電子報)

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