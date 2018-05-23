遜咖？諷民進黨2年來做到的國民黨做不到 洪孟楷道歉

2018年05月23日 10:09 中時電子報 陳怡文

民進黨在520推出文宣，到處講國民黨做不到的，他們做到了。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷諷刺認「很抱歉！民進黨過去兩年做的這些事，我們真的做不到！」包括：兩岸已讀不回、瘋搶衛生紙之亂等等，而這些事，讓民眾氣憤、也是台灣整體民怨高漲的原因！

洪孟楷表示民進黨在520推出文宣，除了美化自己行為，還要酸國民黨做不到。不過民進黨的朋友大概很容易健忘，其實過去兩年你們做了許多事情才是國民黨望其項背、自嘆不如的！而這些事，才是民眾氣憤、讓台灣整體民怨高漲的原因！

其中包括：兩任教育部長都在拔管、勞基法修了兩次還是過勞、心中最軟一塊卻連上十二天班只休八小時、兩岸已讀不回、瘋搶衛生紙之亂、油價一漲再漲、十年未到電價先漲、跳電缺電用肺發電、非核家園核二重啟核三再轉、首創乾淨的煤、重啟深澳燃煤電廠、毒蛋標準放寬、兩兆風電，最會溝通的政府就是最會用拒馬溝通！

另外，網友還提醒，過去兩年民進黨還做到了：重用高年薪實習生、前瞻計畫只有錢沾、日本核食計畫進口、同婚議題持續停滯、國家公器追殺政敵。

洪孟楷直指這些都是過去兩年民進黨的失政重點，在這些荒腔走板的失政面前，國民黨甘拜下風。也向全國人民抱歉，「對不起！民進黨過去兩年做的事，我們真的做不到！」也請民眾好好想想，是要放任民進黨繼續作為下去，還是換黨讓台灣變好，今年年底期中考驗，敬請好好地做出正確選擇！

(中時電子報)