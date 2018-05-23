遜咖？諷民進黨2年來做到的國民黨做不到 洪孟楷道歉

民進黨。(資料照，曾薏蘋攝)

友善列印
中時電子報

民進黨在520推出文宣，到處講國民黨做不到的，他們做到了。對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷諷刺認「很抱歉！民進黨過去兩年做的這些事，我們真的做不到！」包括：兩岸已讀不回、瘋搶衛生紙之亂等等，而這些事，讓民眾氣憤、也是台灣整體民怨高漲的原因！

洪孟楷表示民進黨在520推出文宣，除了美化自己行為，還要酸國民黨做不到。不過民進黨的朋友大概很容易健忘，其實過去兩年你們做了許多事情才是國民黨望其項背、自嘆不如的！而這些事，才是民眾氣憤、讓台灣整體民怨高漲的原因！

其中包括：兩任教育部長都在拔管、勞基法修了兩次還是過勞、心中最軟一塊卻連上十二天班只休八小時、兩岸已讀不回、瘋搶衛生紙之亂、油價一漲再漲、十年未到電價先漲、跳電缺電用肺發電、非核家園核二重啟核三再轉、首創乾淨的煤、重啟深澳燃煤電廠、毒蛋標準放寬、兩兆風電，最會溝通的政府就是最會用拒馬溝通！

另外，網友還提醒，過去兩年民進黨還做到了：重用高年薪實習生、前瞻計畫只有錢沾、日本核食計畫進口、同婚議題持續停滯、國家公器追殺政敵。

洪孟楷直指這些都是過去兩年民進黨的失政重點，在這些荒腔走板的失政面前，國民黨甘拜下風。也向全國人民抱歉，「對不起！民進黨過去兩年做的事，我們真的做不到！」也請民眾好好想想，是要放任民進黨繼續作為下去，還是換黨讓台灣變好，今年年底期中考驗，敬請好好地做出正確選擇！

(中時電子報)

綠營信仰中心染藍 高雄年底選戰恐翻盤
蔡英文執政才兩年 葉毓蘭：戰力壓過40年前蔣經國

文章來源：洪孟楷 臉書

太平島設救援中心準備打仗？ 海… 法官花公帑出遊可當進修 司法院…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。