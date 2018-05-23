惡狼遭動私刑 承認強姦16歲少女害跳樓亡

2018年05月23日 10:33 中時電子報 張國欽

惡男遭動私刑被掌摑。（圖／擷取自黑色豪門企業畫面）

惡男遭動私刑時自白。（圖／擷取自黑色豪門企業畫面）

新北市16歲陳姓少女借住學姊家時，疑遭學姊的19歲謝姓友人性侵，昨晨從板橋閨密住處9樓頂墜樓身亡。臉書社團《黑色豪門企業》，深夜就PO出兩段謝男被動私刑影片，他在片中坦承「我強姦別人，害死一條人命」，然後接連被呼巴掌、踹腳，甚至被不明金屬柱狀物痛毆。

另段影片是謝男對著手機自白，拍攝影片男子為規避相關刑責，刻意問到「今天是你自願來的對不對？」此時的他嘴唇紅腫，嘴角疑似流血，「對，我自願來的。」負責掌鏡的男子還問到，「會不會去警察局告我們？蛤？」謝男連忙說「不會！」

謝男也在影片中對陳女的朋友、家人及關心陳女的人致歉，同時向自己父母道歉，被問到為什麼要做這種事時，謝男一度沉默，但隨即遭掌摑，熟料謝男說自己「太白爛」，男子作勢再打，謝男馬上側身閃躲，一旁男子怒斥「你再閃？」，謝嫌才說自己「錯在下半身思考」，男子似乎不滿意謝男的自白，拿出疑似球棒的金屬柱狀物痛毆謝嫌。

警方得知後主動聯繫謝男，警方聯絡謝男，但謝男表示，他在蘆洲家接到電話，表示要談性侵的事，待他下樓時，直接上車被帶到五股疏洪道內，隨即被人毆打，不會提告傷害告訴，妨害自由部分因謝男主動上車無法構成，警方已主動介入偵辦陳姓少女墜樓身亡，閨密憤恨不平在臉書控訴謝男惡行惡狀，深夜臉書社團就有謝男被動私刑的畫面。

(中時電子報)