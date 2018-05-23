用美食照顧老人家 水林長青食堂主打魚料理

2018年05月23日 10:32 中時 張朝欣

雲林縣水林鄉後寮社區長青食堂23日啟用，主辦單位為讓老人家吃出健康，每餐特別供應魚料理，藉由多吃魚補充優質蛋白質、豐富維生素、不飽和脂肪酸，用食物打造長青又健康的銀髮樂園。

水林鄉因年輕人口嚴重外流，老年人口比率偏高，各社區為了照顧老人家，紛紛成立長青食堂讓老人家共餐，後寮社區長青食堂是鄉內第6處長青食堂，23日由社區發展協會理事長陳正龍、志工隊隊長王連修等人共同啟用。

陳正龍表示，鄉內每處食堂各具特色，後寮社區以安全、健康食材為訴求，主打健康魚料理，社區志工隊為了購買最新鮮的魚，每天清晨2點便到魚市場採購，就是希望老人家不僅能吃飽，更能吃出健康來。

雲林縣政府指出，截至2018年3月已開辦47多處長青食堂，用餐日每天有超過3000名長輩在全縣各社區共餐，長青食堂是真正符合雲林老人家需求的政策，可讓老人家獲得足夠的營養，幫助長輩們活出健康與快樂。

縣政府說，雲林縣是農業首都，近年來青壯年人口持續外流，再加上少子化的衝擊，雲林縣已是全國老化第2高縣市，且有逐年增加趨勢，是名副其實的老人縣。

雲林縣政府為解決人口老化問題，自2016年11月起試辦長照2.0服務，2018年持續推動社區整體照顧，希望可以照顧更多長輩，同時提供更多元的服務。

(中時 )