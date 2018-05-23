MLB》不認同「假先發」 小熊教頭：不需要這樣玩

光芒玩假先發，向來愛出奇招的麥登也不認同。(美聯社)

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中時電子報

光芒日前大玩「假先發」，把35歲後援投手羅莫(Sergio Romo)連2天擺上先發，引起熱議，這連向來喜歡出奇招的小熊總教練麥登(Joe Maddon)，也不認同這樣的調度方式，直言要告訴先發投手從第2局投起，是很難的一件事，「告訴投手從2局投起，不用太擔心，這我說不出口。」

光芒自球季前，就喊出要玩4人輪值，第5號先發的空缺，改用牛棚投手車輪戰補上。他們也真的做了大膽嘗試，美國時間5月19日對到天使時，用羅莫配亞布洛(Ryan Ryan Yarbrough)取得1勝；沒想到隔天再跟天使交手，光芒又再度把羅莫推上先發，但最後輸給大谷翔平領軍的天使。

「不需要這麼做。」麥登直言，倘若真的缺先發，也許能試個1到2天，但他不相信這會變成常態性調度，「如果真的要這麼做，得好好花一段時間在小聯盟養成下苦功了，真的那樣做，牛棚投手遲早會被用到壞。」

要讓先發投手第2局後再上，麥登直言，這是很難啟齒的事，「我不會想告訴列斯特(Jon Lester)『你第2局再上』，或是說出像『第2局再上，不用擔心這些事』之類的話。」目前聯盟中，跟麥登同樣持反對意見的人，占大多數，但光芒還會不會再玩假先發，還不得而知，

(中時電子報)

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