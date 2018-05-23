喝太多糖飲料傷身 教育部出手冊教導健康飲食

2018年05月23日 10:58 中時 林志成

天氣熱學生猛灌飲料，但您可知道喝下一杯含糖飲料將為身體帶來多大的影響嗎？為減少學生攝取含糖飲料，教育部委託財團法人董氏基金會製作「大專校院推動減少攝取含糖飲料教學資源參考手冊」，教導學生健康飲食觀念。

這手冊內容涵蓋相關知識（如攝取過多含糖飲料的壞處、減少攝取含糖飲料的小撇步、白開水好處等）、教案、教學簡報、問卷及行政策略等資料，並設計相關海報，以利大專校院推動減糖飲健康飲食教育，相關資源電子檔已置於「教育部學校衛生資訊網」的「資料下載」專區(http://cpd.moe.gov.tw/article.php?pltid=51)。

教育部表示，近來健康飲食逐漸被民眾所重視，各級學校學生因飲食教育的實施而對健康飲食概念有更多理解；然而大專校院學生的飲食多樣化、選擇性較高，即便具有營養健康觀念，但為求便利性、適口性，卻大都有常喝含糖飲料、少喝白開水之情形！

董氏基金會食品營養中心許惠玉主任表示，糖及含糖飲料攝取過多對人體的身心皆有負面影響，如免疫力低下、血糖不穩定、蛀牙、皮膚老化、長青春痘、肥胖，甚至容易造成血壓升高、痛風、糖尿病、心血管疾病，長遠來看也會提高骨折及阿茲海默症等疾病罹患的風險，亦會造成情緒波動大、專注力及學習力下降。

這本手冊提供各種降低含糖飲料攝取小秘訣如下：

一、改變選擇方法：小杯容量，或與朋友分享；無糖或微糖；選擇最單純的口味，避免加配料；少選果漿或乳酸調味的酸味飲料，如綠茶多多、金桔檸檬茶等；以鮮奶茶取代奶精製作的奶茶。

二、降低攝取頻率：逐步減少喝含糖飲料的頻率，例如從每天喝1杯，變成每天只喝半杯或3天喝1杯；填寫減糖飲日誌或喝水日誌；不在家裡或宿舍囤積飲料。

三、以健康飲品取代：如白開水、鮮乳、原味保久乳、無糖優酪乳、無糖豆漿、草本茶(洛神花茶、薰衣草茶等)、風味茶(紅棗、桂圓、決明子等製成之無糖且無咖啡因茶飲)。

四、喝白開水的方法：天天喝水約1,500~2,000毫升；多次喝、慢慢喝、小口喝；隨時補充水分，不等口渴時才喝水喔！

(中時 )