選台北市是否請呂秀蓮成全？姚文智酸回

2018年05月23日 10:54 中時 曾薏蘋

民進黨選對會今召集黨內有意角逐台北市長人選的前副總統呂秀蓮、立委姚文智協調；姚文智事前受訪，被問到會不會主動請呂秀蓮成全？或會不會聊什麼？他說，「這要你教我。」

呂秀蓮協調前受訪表示，這幾個月都在胡亂攪和，所以士氣低落，應該集中認真思辨。

此外，立委姚文智被問的，會不會擔心殺出陳咬金？姚文智說，這他沒聽過，待會問問看，尊重選對會，民進黨初選提名是2、30年來，很多做法跟參考他們都尊重。

呂秀蓮今受訪指出，來黨中央接受協調，一切是既定行程，沒特別話要說，她跟姚文智一直保持互相尊重，有必要的話是對台北市未來施政需要有機會說清楚。

她說，媒體完全不關心市長候選人人選，不關心政見 經過幾個月攪和，黃金時間一分一秒錯失，很遺憾的 希望複雜的事情億簡單化 ，台北市民希望有一個有經驗、懂法律的人很快把台北市所有問題看清楚很短的時間告訴市民，台北市要往哪裡發展。

她表示，這幾個月都在胡亂攪和，所以士氣低落，應該集中認真思變 台北市應該怎麼改善 候選人要做好準備，政見怎樣對台北市最好，理性認真給市民正確了解如何治理台北市。

姚文智被問到，什麼方式是公平適當？他說，尊重選對會，過去主張民主過程，有無可能在那之前有一個好的協調。

會不會主動請呂秀蓮成全？或會不會聊什麼？這要你教我，等一下協調才知道， 就是尊重選對機制。

(中時 )