150公分嬌小女傳承手擠坯作陶 要倒退嚕

陶藝家邱玉錡（左）和指導的鶯歌工商徒弟張晏甄（右）與作品《沉澱》合影。（陳俊雄翻攝）

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身高只有150公分的鶯歌工商陶工科學生張晏甄在知名陶藝家邱玉錡的指導下奮力學習，製作出近50公分高的陶甕，已達身高的三分之一，相當不容易，她打趣說，由於將泥條盤旋而上過程中需倒著走，「上課前要先吃暈車藥」！

全台唯一有師徒制的鶯歌工商，今年由19位陶藝大師指導20位陶工科的學生，師生在陶博館陶藝平台「源遠流長‧眾藝薪傳－鶯歌工商陶工科師徒制展」中展出39件作品，分為拉坯類、陶塑組、彩繪類、釉藥類、模製類、茶壺、陶板類、盤條類等。

鶯歌工商校長孔令文說，這些學生在學校學習努力了3年，為了就是展出的這一刻，創作過程中有苦也有樂，希望這些學生在未來的人生道路上，永不忘記做陶的日子，更期盼學子們能為陶藝盡己之力，齊力打造揚名國際的陶藝文創基地。最重要的是，歡迎大家到陶博館參觀展覽，這就是對學生最大的鼓勵了！

由陶藝家邱玉錡指導的張晏甄外型甜美可人，身高150公分相當嬌小，但她卻選擇學習即將失傳、體力耗費大的手擠坯。張晏甄展出作品《沉澱》是利用泥條盤旋而上，過程中需倒著走，張晏甄開玩笑說，「上課前一定要吃暈車藥才行！」

邱玉錡表示，手擠坯的技術越來越少人學，希望透過展覽來呼籲有志者能一起傳承這項陶藝技法。

拜劉溪北為師的簡暹文從小喜歡書畫和種花，《富貴雀來》繪有細緻的牡丹與孔雀，內涵小確幸之意，計畫選讀往服裝設計系，想辦一場結合陶瓷與衣服的服裝大秀。師承彩繪師林發權的梅玉瑋以傳統的器形加上手繪的紅毛城及萬里長城，並用老師提供價值不斐的金水裝飾，霸氣十足。還有更多精采的師徒制作品都在「源遠流長‧眾藝薪傳－鶯歌工商陶工科師徒制展」。相關展覽資訊可上陶博館官方網站官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw查詢或加入粉絲專頁www.facebook.com/YCMuseum。

(中時 )

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