藍委質疑金援外交雙重標準 吳釗燮：我方是真誠協助

2018年05月23日 11:02 中時 陳建瑜

國民黨立委李彥秀今質疑，外交部批評中國大陸用巨額金援手段，挖角我國友邦深感不齒，然此與蔡政府的同樣以協助邦交國的基礎建設有何區別？外交部部長吳釗燮今表示，「金援外交」的定義是中國以「競標」方式，提出百倍的數額援助。我方是真誠希望協助友邦國家，「我們沒有要競爭」。

吳釗燮今赴立法院外交國防委員會專案報告，並接受備詢。李彥秀詢問，日前我多明尼加斷交時，外交部指責中國當局用巨額金援外交手段，挖角我邦交舉措深感不齒，並強烈譴責，所謂「金援外交」與「互助互惠」、「踏實外交」區別在哪？

吳釗燮回覆，「金援外交」在他的定義是中國承諾有些國家很多的金援，數量很大。

但李彥秀質疑，我們做的基礎建設、給予醫療、農業技術就叫做「踏實外交」，而別人給比較多的基礎建設叫做金援外交。

吳釗燮指出，就是一個「競標」，即我方協助這國家多少錢，中國就提出10倍、20倍、100倍的數額。他也強調，競爭並非是我方要的，我方是真誠希望協助友邦國家，「我們沒有要競爭」。

李彥秀就以索羅門群島在2023年舉辦太平洋運動會為例，詢問吳釗燮是否認知其為基礎建設？吳表示，這是一個基礎建設，雖然索國的運動場館仍在構思當中，但這是可以留下子孫使用。

李彥秀追問，對於我國廠商經場勘後，初估館場多少錢？吳釗燮表示，這部分他們尚未掌握，但若要助索國取得貸款，而還款能力沒有問題，對邦交國的子子孫孫都可使用場館是有利的，對邦交是有利，台灣隊建設公司也是有利的，這是三贏的。

吳釗燮強調，這場館我方不但負責設計，到最後執行也會由我們執行。

(中時 )