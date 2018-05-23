百億助私幼「準公共化」 王育敏：和蔡競選政見背道而馳

藍委王育敏。（倪浩倫攝）

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為解決少子化，行政院擬將私立幼兒園「準公共化」，但卻遭民團批「圖利私幼」。藍委王育敏今指出，政府3年內砸106億元，助私幼準公共化，卻不說「公幼」要增加幾間，違反社會「提供公幼比例」共識，也和蔡英文總統競選政見「私幼公幼化」背道而馳，她更痛批，補助私幼這麼多錢，怎麼確認品質，相關監督配套卻都沒做好，根本是「假公共化」。

行政院日前宣布將擴大發放育兒津貼，同時透過補助，要將私幼「準公共化」。王育敏今在立院衛環委員會質詢時表示，很多私幼，過去的托兒品質一般般、有些還會壓低教師薪資，政府卻還要在3年內，補助他們106億元，質疑是圖利私幼，此外，面對外界最重視的公幼，政府卻提不出未來幾年「要投入多少錢、增加多少數量」。

衛福部長陳時中日前曾表示，若只單純新增公幼，需要的經費會相當可觀，所以透過補助，讓現已存在的私幼準公共化；王育敏說，行政院長賴清德曾說「蓋一間公幼、就會倒一間私幼」，甚至還在台南市長任內期間，大量補助私幼，讓她質疑，這個和蔡總統政見「私幼公幼化」完全背道而馳的政見，就是賴清德的核心價值。

對於遭質疑、沒有對私幼的品質進行把關監督，衛福部社家署長簡慧娟說，政府會和接受補助的私幼業者簽約，若發現未達要求的品質，就會進行解約、取消補助，同時輔導園內的學童轉學；此話更是惹怒王育敏，質疑「我們現在的幼兒園數量，有多到能說轉就轉？」「不用考慮就學距離？」她認為，政策應該是多設立公立幼兒園，而非大量補貼私幼。

(中時 )

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