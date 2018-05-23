全球最「熱門」博物館 台北故宮名列亞太第三

台北故宮以年度遊客人數440萬，名列全球熱門博物館第13名、亞太地區第3名。（達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據美國有線新聞網（CNN）報導，由主題娛樂協會（TEA）和美國建築顧問公司AECOM公布的第12期「主題公園暨博物館報告」（Theme Index and Museum Index）中，統計全球知名博物館的年度「熱門程度」，法國羅浮宮（Louvre Museum）以810萬訪客居冠；而台北故宮則以440萬訪客數，位列全球第13名、亞太地區第3位的殊榮。

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總排名中，台灣除了故宮博物院上榜外，還有自然科學博物館、台灣科學教育館和科學工藝博物館三間，分別列名於亞太地區第9、第12及第20名。不過令人好奇的是，亞太地區第一、二名「熱門」的博物館，竟然是名氣相對不算特別高的北京中國國家博物館和上海科技館，其中中國國家博物館以年度訪客人數800萬，緊追羅浮宮之後。

世界15大「熱門」博物館排行榜：

1)法國羅浮宮

2)北京中國國家博物館

3)美國國家航空航天博物館

4)紐約大都會藝術博物館

5)梵蒂岡博物館

6)上海科技館

7)美國國立自然史博物館

8)倫敦大英博物館

9)英國泰特美術館

10)華府國家藝廊

11)倫敦國家美術館

12)紐約美國自然史博物館

13)台北故宮博物院

14)倫敦自然史博物館

15)聖彼得堡冬宮博物館

(中時電子報)

文章來源：World's 20 most popular museums

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