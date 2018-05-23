8旬翁猥褻弱智女瞎扯遭下藥 判囚4年6月確定

2018年05月23日 11:13 中時 林偉信

在高雄中山大學附近擺攤的楊姓老翁，去年搭訕一名弱智少女後將她壓制在地，用下體磨蹭她的臀部，惡行被發現後他還瞎扯遭少女下藥迷昏，但法官佐以監視器畫面不採信他的辯詞，最高法院斥責楊男犯後沒有任何反省，依強制猥褻罪將他判囚4年6月確定。

79歲的楊男在去年1月9日下午於中山大學後方空地，看到中度智能不足且自閉症的被害少女落單而上前搭訕，他不顧對方以手阻擋並閃避表示拒絕，竟強行將她壓倒在地上，並以他的下體持續磨蹭她的臀部長達69秒。

少女母親是當地游泳教練，當天帶少女到海邊做皮膚復健，她準備游泳衣服時，女兒自行到沙灘上曬太陽、做熱身操，她一轉身發現女兒不見，立即上前找尋，看到楊姓老翁拉著褲腰走出來，她驚覺女兒受侵害隨即報警提告。

楊男辯稱該處空地有個坑洞，少女跌入該坑洞內，他為了要把她拉起來，也踩進坑洞裡，身體才會壓在少女身上，之後人就昏倒，他還胡扯少女在事發前先對他下藥迷昏想要謀財害命，並稱自己有性功能障礙不可能猥褻少女。

歷審佐以監視器畫面發現楊男犯行明確，考量他犯後始終否認犯行，並未與被害少女及母親道歉、賠償或尋求原諒，反誣指對方為索取賠償金，難認楊男有任何反省之意，依加重強制猥褻罪將他判刑4年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時 )