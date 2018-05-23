率隊參訪豐洲科技園區 中市教育局長推產學合作

台中市教育局長彭富源（左二），日前率隊參訪豐洲科技園區外商智慧生產線，致力推廣產學合作！（陳世宗翻攝）

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台中市政府教育局為推動產學合作，由局長彭富源率技術及職業教育中心成員，參訪豐洲科技園區速聯股份有限公司，針對智慧生產未來人才培育與需求交流討論。彭富源說，參訪經驗能作為人才培育模式發展借鏡，期許更多優質企業回饋理念，共同強化技職教育競爭力，實踐產學訓用、適性揚才的核心價值。

教育局指出，局長彭富源還邀請速聯股份有限公司廠長林孟輝及副理陳世杰，擔任技術及職業教育中心業界諮詢專家，希望透過企業分享技職理念，提供學生選讀技職教育參考，也傳承職前及在職訓練經驗，做為台中市發展產學人才培育模式的基礎。

教育局表示，速聯股份有限公司為全球性自行車零件生產公司，近年為開發高價值型零件，進駐豐洲科技園區設立智慧生產線；廠區大量運用雲端資料及自動化生產機器，並透過職前及在職訓練、技術人才培育等層面，積極全面推動傳統製造產業轉型成高科技製造業。

另外，透過教育局媒合，台灣羅伯特博世(BOSCH)公司今年捐贈台中市10所設有汽車相關科系學校「冷媒充填維修機」，作為實習教學使用，獲贈學校包括台中高工、東勢高工、沙鹿高工、霧峰農工、嶺東高中、嘉陽高中、僑泰高中、青年高中、致用高中、大明高中；日前並舉辦教育訓練，為技職教育貢獻心力。

(中時 )

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