釋憲門檻維持三分之一 黃國昌爆許宗力受政治壓力

2018年05月23日 11:27 中時 周毓翔

立法院司法法制委員會今初審《憲法訴訟法》，時代力量立委黃國昌質疑司法院研修小組本來決議將立委釋憲門檻降低到四分之一，司法院送來立院的版本卻恢復三分之一。他更爆料司法院長許宗力受到政治壓力，不把法條修成這樣案子出不了委員會。司法院秘書長呂太郎則說，他沒聽過許宗力有講過這樣的話。

黃國昌質疑，上一屆立法院司法法制委員會審查《大審法》時，司法院提出的版本就是將門檻訂為四分之一，黨團提案也是四分之一，甚至通過的版本也是四分之一。而這次司法院研修小組作出的結論也是四分之一，最後司法院送來的版本卻維持三分之一，「我看到嚇壞了」。

呂太郎則解釋，對於司法院而言，正式送來立法院的版本就是代表司法院的最終意見。也沒有提高門檻，是維持現行法。三分之一是第11次研修小組通過的。

黃國昌接著爆料，許宗力曾對外說他沒有辦法，他承受到政治壓力，一定要調成三分之一，不然這法案送來立法院會連委員會都走不出去。呂太郎則否認有此事，黃國昌接著冷笑一下，「沒關係啦，院長他有沒有講過這樣子的話，客觀可以被檢證的事實。」

黃繼續痛批，當初他許宗力等大法官的人事同意權，給他們任期保障，是要他們發揮法律人該有的擔當，「不是換了位子換了腦袋」，案子送來立法院，立委有不同意見是由立委來承擔政治責任，結果司法院竟然自己出來當「擋箭牌」，這樣的決策讓他對司法院的誠信感到難以接受。

民進黨團總召柯建銘則反駁，說什麼有高層授意，根本是完全污衊，刻意抹黑不該如此。柯建銘說，他不預設三分之一或四分之一的立場，但司法院這樣提案應該是因為國民黨每次表決輸了就要說違憲，藍綠對立的特殊文化下，大法官會覺得門檻太低，每次都來也受不了。

(中時 )