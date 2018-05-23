民進黨北市長人選還有第三人？呂秀蓮：選對會說 就我和姚

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民進黨選對會今天上午召集有意參選台北市長的立委姚文智及前副總統呂秀蓮協調； 被問到你們兩個參加政見會是不是意味目前只有兩人參選，不會有第三人加入？呂秀蓮會後受訪表示，選對會說到今天為止，就是「我們兩位」。

姚文智會後受訪表示，兩人決定週六會有一場政見發表會或對談。至於人選何時會出來？姚文智說，30日是確定的。

呂秀蓮說，完全沒談民調；至於何時人選出來，要問選對會，其實白紙黑字很早就規定，所謂徵召過程第一階段就是徵詢，今天就是協調，協調就是願意把兩人政見公開，接下去再由選對會建議，由主席裁決、中執會通過。白紙黑字都沒有寫民調。

姚、呂上午接受會協調，不到一小時就結束，兩人「先禮」，互推誰先說；被媒體問到，選對會有給什麼建議？呂秀蓮說，「我們相談甚歡，請姚立委先說。」

人選已經確定了嗎？姚文智說，沒有誰出線，決定週六會有一場政見發表會或對談，希望選對會能安排，雙方都同意對市政理念可以雙贏，讓大家充分理解，這段期間對於整個台北市長討論、市政願景、藍圖及做法是不足的，希望透過這樣方式讓市民了解，決定在週六擇定一個時間、媒體來辦理這項活動。

姚文智回答完後，還側身問一下，「副總統，我這樣有沒有講錯？」呂秀蓮笑點頭直說，「對對對，謝謝！」

呂秀蓮說，台北市非常重要，今天以前都在紛紛擾擾的人選上，他們都覺得對市政探討很重要，所以她的建議姚立委也完全同意，最短時間把兩人對台北市的看法有一個對外說明的機會，所以選對會也同意本週六 有機會給他們兩位意見好好表達。

(中時 )

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