NBA》第四節崩盤 勇士不敵火箭 主場16連勝止步

2018年05月23日 11:32 中時電子報 黃邱倫

西區決賽第四戰在今天登場，衛冕軍勇士挾著季後賽主場16連勝的氣勢在甲骨文球場迎戰火箭，沒想到勇士在第四節崩盤，單節僅攻下12分，最終以92比95被火箭逆轉，不但中止季後賽主場連勝紀錄，而且西決系列賽2比2平手，優勢重新回到火箭手上。

勇士此役開賽就打出12比0絕佳攻勢，差點讓火箭提前潰不成軍，所幸哈登即時挺身而出，單節攻下12分，才沒讓火箭提早墜毀。

第二節哈登、保羅等人聯手強攻，加上勇士克雷湯普生一度受傷退場治療，火箭趁機打出34比18攻勢逆轉超前。

上半場表現不是很理想的柯瑞，第三節一上來就砍進27呎超遠三分球，緊接著又在剩下5分43秒開始的96秒內連續飆進3顆三分球，外加一次3呎跳投，11分進帳後勇士68比65重新要回領先地位。

柯瑞光是第三節就投進5顆三分球，單節攻下17分，勇士從落後7分的情況下，打完第三節反而與得10分領先優勢。

決勝第四節，勇士連續7次在三分線外出手沒進，火箭發動21比4攻勢，再次將領先優勢握在手中，勇士直到柯瑞切入上籃完成三分打之後才結束得分乾旱期，可惜在艾瑞克古登投進三分球之後，火箭94比89保有5分領先。

最後1分43秒杜蘭特罰進兩分，勇士91比94緊追，剩下37.7秒卓雷蒙格林製造保羅犯規，格林兩罰中1，勇士落後2分，最後13.5秒勇士總教練科爾沒有喊出暫停布署最後一波攻勢，反而讓場上球員自行攻擊，結果在火箭的嚴防下克雷湯普生倉促出手沒進，保羅兩罰中1，火箭3分之差險勝。

火箭全場只讓7名球員硬撐，哈登攻下全場最高30分，保羅貢獻27分，塔克16籃板，卡培拉8分、13籃板，艾瑞克古登14分。

勇士因為一次沒有喊暫停而導致輸得莫名其妙，柯瑞28分、6籃板，杜蘭特27分、12籃板，卓雷蒙格林11分、14籃板、8助攻，克雷湯普生10分。

(中時電子報)