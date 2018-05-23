影》大谷把球轟上第五層看台 天使打教：太瘋狂

2018年05月23日 11:42 中時電子報 蔡銘仁

Ohtani putting on a SHOW for the fans north of the border. 😱 pic.twitter.com/xDt8kpluK6 — MLB (@MLB) 2018年5月22日

天使今(23日)造訪多倫多與藍鳥展開三連戰系列賽，大谷翔平首次造訪羅傑斯中心(Rogers Centre)球場，賽前練習就展現令人咋舌的打擊力量，一棒把球轟到右外野第五層看台，連天使打擊教練辛斯基(Eric Hinske)也直呼，「以前從沒看過這種事，太瘋狂了。」

大谷日前打擊練習時，就打出距離513英呎的特大號全壘打，讓人為之驚艷。場景從洛杉磯換到多倫多，這名23歲「二刀流」奇才的強打，頻把球轟上看台，最遠的一轟約達507英呎；上百名提前進場看打擊練習的球迷，不停發出驚嘆聲。

「以前從沒看過這種事。」大谷的強打，連自家打擊教練辛斯基也為之瘋狂，「看著大谷做到這些事，每天都為他的身手驚呼，他的棒球天賦相當出色。」天使總管艾普勒(Billy Eppler)打趣的說，如果大谷去念博士，應該能過關，「因為他花了很多時間在學習。」

大谷賽前練打讓人驚豔，但他今天碰上藍鳥，擔任5棒指定打擊，3打數卻繳了白卷。終場天使3比5輸球，同天暫居美聯西區龍頭的太空人斬獲二連勝，使得兩隊間的勝差，擴大到4.5場；天使第三的寶座也坐得不穩，因為第四的運動家近期拉出四連勝，僅以半場勝差落後天使。

(中時電子報)